قیمت امروز WISHBONE

قیمت لحظه‌ ای WISHBONE (WISHBONE) در حال حاضر برابر با $ 0.001622 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WISHBONE به USD برابر با $ 0.001622 برای هر WISHBONE می‌ باشد.

توکن WISHBONE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- WISHBONE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WISHBONE در بازه‌ ای بین $ 0.001492 (حداقل) و $ 0.001923 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WISHBONE طی یک ساعت گذشته به میزان +1.37% و در هفت روز اخیر به میزان -24.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.87K رسیده است.

اطلاعات بازار WISHBONE (WISHBONE)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 67.87K$ 67.87K $ 67.87K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی WISHBONE برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.87K. عرضه در گردش WISHBONE برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.62M است.