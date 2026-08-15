قیمت امروز PancakeSwap

قیمت لحظه‌ ای PancakeSwap (CAKE) در حال حاضر برابر با $ 1.435 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CAKE به USD برابر با $ 1.435 برای هر CAKE می‌ باشد.

توکن PancakeSwap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #82 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 504.92M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 351.86M CAKE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CAKE در بازه‌ ای بین $ 1.412 (حداقل) و $ 1.441 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 44.18234972 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00023177 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CAKE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.28% و در هفت روز اخیر به میزان +0.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 202.43K رسیده است.

اطلاعات بازار PancakeSwap (CAKE)

رتبه No.82 ارزش بازار $ 504.92M$ 504.92M $ 504.92M حجم (24 ساعته) $ 202.43K$ 202.43K $ 202.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 574.00M$ 574.00M $ 574.00M سرمایه در گردش 351.86M 351.86M 351.86M حداکثر عرضه 400,000,000 400,000,000 400,000,000 عرضه کل 364,241,883.4500047 364,241,883.4500047 364,241,883.4500047 نرخ گردش 87.96% سهم بازار 0.02% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی PancakeSwap برابر است با $ 504.92M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 202.43K. عرضه در گردش CAKE برابر است با 351.86M، و عرضه کل آن 364241883.4500047 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 574.00M است.