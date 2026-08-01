قیمت امروز Nebula3

قیمت لحظه‌ ای Nebula3 (SN3) در حال حاضر برابر با $ 0.0002391 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN3 به USD برابر با $ 0.0002391 برای هر SN3 می‌ باشد.

توکن Nebula3 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SN3 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN3 در بازه‌ ای بین $ 0.0002094 (حداقل) و $ 0.0002754 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN3 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -17.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.84K رسیده است.

اطلاعات بازار Nebula3 (SN3)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 56.84K$ 56.84K $ 56.84K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 239.10K$ 239.10K $ 239.10K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Nebula3 برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.84K. عرضه در گردش SN3 برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 239.10K است.