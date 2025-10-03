قیمت لحظه‌ ای R0AR TOKEN امروز برابر است با 0.01311 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 1R0R به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 1R0R را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای R0AR TOKEN امروز برابر است با 0.01311 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت 1R0R به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت 1R0R را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

R0AR TOKEN قیمت لحظه ای(1R0R)

قیمت لحظه‌ ای 1 1R0R به USD:

$0.01311
$0.01311$0.01311
+1.39%1D
نمودار قیمت لحظه ای R0AR TOKEN (1R0R)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:49:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت R0AR TOKEN (1R0R) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01332
$ 0.01332$ 0.01332
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01332
$ 0.01332$ 0.01332

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

+0.38%

+1.39%

-23.74%

-23.74%

قیمت لحظه‌ ای R0AR TOKEN (1R0R) برابر است با $ 0.01311. در 24 ساعت گذشته، 1R0R در بازه قیمتی حداقل $ 0.01286 تا حداکثر $ 0.01332 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته 1R0R برابر با $ 0.05359728874422925 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.003689277531738991 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، 1R0R در یک ساعت گذشته +0.38%، در 24 ساعت گذشته +1.39% و در 7 روز گذشته -23.74% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار R0AR TOKEN (1R0R)

$ 10.67K
$ 10.67K$ 10.67K

$ 131.10M
$ 131.10M$ 131.10M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ارزش بازار فعلی R0AR TOKEN برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.67K. عرضه در گردش 1R0R برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000010 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 131.10M است.

تاریخچه قیمت R0AR TOKEN (1R0R) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت R0AR TOKEN برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0001797+1.39%
30 روز$ -0.02324-63.94%
60 روز$ -0.00731-35.80%
90 روز$ -0.00788-37.55%
تغییر قیمت امروز R0AR TOKEN

امروز، 1R0R تغییر $ +0.0001797 (+1.39%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه R0AR TOKEN

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.02324 (-63.94%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه R0AR TOKEN

با گسترش بازه به 60 روز، 1R0R تغییر $ -0.00731 (-35.80%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه R0AR TOKEN

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00788 (-37.55%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت R0AR TOKEN (1R0R) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت R0AR TOKEN را ببینید.

R0AR TOKEN1R0R چیست

توكن R0AR توکن کاربردی است که کل R0ARverse را قدرت می‌بخشد. این توکن کلید باز کردن فرصت‌ها در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز R0AR است. R0AR یک توکن ERC-20 است که عملکردهای متعددی را در اکوسیستم DeFi ما ارائه می‌دهد. به عنوان یک توکن نظارتی، به دارندگان آن در شکل‌دهی آینده پلتفرم حق اظهار نظر می‌دهد و دسترسی به ویژگی‌های انحصاری، پلتفرم R0AR، پورتال، پاداش‌های استیکینگ و ییلد فارمینگ را فراهم می‌کند. چه در حال استیکینگ، فارمینگ یا معامله در پلتفرم باشید، چه صدای خود را در سازمان خودمختار غیرمتمرکز به گوش دیگران برسانید، یا در بازار NFT گشت و گذار کنید، R0AR در مرکز همه چیز قرار دارد.

هم اکنون R0AR TOKEN در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های R0AR TOKEN خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ 1R0R را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره R0AR TOKEN را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید R0AR TOKEN شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت R0AR TOKEN (USD)

ارزش R0AR TOKEN (1R0R) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از R0AR TOKEN (1R0R) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت R0AR TOKEN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت R0AR TOKEN را بررسی کنید!

توکنومیکس R0AR TOKEN (1R0R)

درک، توکنومیکس R0AR TOKEN (1R0R) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 1R0R بیشتر بدانید!

نحوه خریدR0AR TOKEN (1R0R)

آیا به دنبال نحوه خرید R0AR TOKEN هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی R0AR TOKEN را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

1R0R به ارزهای محلی

1 R0AR TOKEN(1R0R) به VND
344.98965
1 R0AR TOKEN(1R0R) به AUD
A$0.0197961
1 R0AR TOKEN(1R0R) به GBP
0.0097014
1 R0AR TOKEN(1R0R) به EUR
0.0111435
1 R0AR TOKEN(1R0R) به USD
$0.01311
1 R0AR TOKEN(1R0R) به MYR
RM0.055062
1 R0AR TOKEN(1R0R) به TRY
0.5460315
1 R0AR TOKEN(1R0R) به JPY
¥1.92717
1 R0AR TOKEN(1R0R) به ARS
ARS$18.675195
1 R0AR TOKEN(1R0R) به RUB
1.0777731
1 R0AR TOKEN(1R0R) به INR
1.1632503
1 R0AR TOKEN(1R0R) به IDR
Rp218.4999126
1 R0AR TOKEN(1R0R) به KRW
18.4647795
1 R0AR TOKEN(1R0R) به PHP
0.759069
1 R0AR TOKEN(1R0R) به EGP
￡E.0.6257403
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BRL
R$0.0698763
1 R0AR TOKEN(1R0R) به CAD
C$0.0182229
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BDT
1.5948315
1 R0AR TOKEN(1R0R) به NGN
19.1946132
1 R0AR TOKEN(1R0R) به COP
$51.0116655
1 R0AR TOKEN(1R0R) به ZAR
R.0.2257542
1 R0AR TOKEN(1R0R) به UAH
0.5406564
1 R0AR TOKEN(1R0R) به TZS
T.Sh.32.21127
1 R0AR TOKEN(1R0R) به VES
Bs2.38602
1 R0AR TOKEN(1R0R) به CLP
$12.65115
1 R0AR TOKEN(1R0R) به PKR
Rs3.6877119
1 R0AR TOKEN(1R0R) به KZT
7.1756274
1 R0AR TOKEN(1R0R) به THB
฿0.4239774
1 R0AR TOKEN(1R0R) به TWD
NT$0.3984129
1 R0AR TOKEN(1R0R) به AED
د.إ0.0481137
1 R0AR TOKEN(1R0R) به CHF
Fr0.0103569
1 R0AR TOKEN(1R0R) به HKD
HK$0.1019958
1 R0AR TOKEN(1R0R) به AMD
֏5.0229654
1 R0AR TOKEN(1R0R) به MAD
.د.م0.1191699
1 R0AR TOKEN(1R0R) به MXN
$0.2410929
1 R0AR TOKEN(1R0R) به SAR
ريال0.0490314
1 R0AR TOKEN(1R0R) به ETB
Br1.9021299
1 R0AR TOKEN(1R0R) به KES
KSh1.6930254
1 R0AR TOKEN(1R0R) به JOD
د.أ0.00929499
1 R0AR TOKEN(1R0R) به PLN
0.0474582
1 R0AR TOKEN(1R0R) به RON
лв0.0567663
1 R0AR TOKEN(1R0R) به SEK
kr0.1228407
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BGN
лв0.0217626
1 R0AR TOKEN(1R0R) به HUF
Ft4.3352148
1 R0AR TOKEN(1R0R) به CZK
0.2708526
1 R0AR TOKEN(1R0R) به KWD
د.ك0.00399855
1 R0AR TOKEN(1R0R) به ILS
0.043263
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BOB
Bs0.090459
1 R0AR TOKEN(1R0R) به AZN
0.022287
1 R0AR TOKEN(1R0R) به TJS
SM0.1220541
1 R0AR TOKEN(1R0R) به GEL
0.0356592
1 R0AR TOKEN(1R0R) به AOA
Kz12.0164949
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BHD
.د.ب0.00492936
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BMD
$0.01311
1 R0AR TOKEN(1R0R) به DKK
kr0.0833796
1 R0AR TOKEN(1R0R) به HNL
L0.3428265
1 R0AR TOKEN(1R0R) به MUR
0.5940141
1 R0AR TOKEN(1R0R) به NAD
$0.2258853
1 R0AR TOKEN(1R0R) به NOK
kr0.1304445
1 R0AR TOKEN(1R0R) به NZD
$0.0224181
1 R0AR TOKEN(1R0R) به PAB
B/.0.01311
1 R0AR TOKEN(1R0R) به PGK
K0.0557175
1 R0AR TOKEN(1R0R) به QAR
ر.ق0.0477204
1 R0AR TOKEN(1R0R) به RSD
дин.1.3079847
1 R0AR TOKEN(1R0R) به UZS
soʻm157.9517709
1 R0AR TOKEN(1R0R) به ALL
L1.0801329
1 R0AR TOKEN(1R0R) به ANG
ƒ0.0234669
1 R0AR TOKEN(1R0R) به AWG
ƒ0.023598
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BBD
$0.02622
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BAM
KM0.0217626
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BIF
Fr38.55651
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BND
$0.0167808
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BSD
$0.01311
1 R0AR TOKEN(1R0R) به JMD
$2.1049416
1 R0AR TOKEN(1R0R) به KHR
52.6505466
1 R0AR TOKEN(1R0R) به KMF
Fr5.49309
1 R0AR TOKEN(1R0R) به LAK
284.9999943
1 R0AR TOKEN(1R0R) به LKR
Rs3.9642018
1 R0AR TOKEN(1R0R) به MDL
L0.2194614
1 R0AR TOKEN(1R0R) به MGA
Ar58.5267108
1 R0AR TOKEN(1R0R) به MOP
P0.1050111
1 R0AR TOKEN(1R0R) به MVR
0.200583
1 R0AR TOKEN(1R0R) به MWK
MK22.7604021
1 R0AR TOKEN(1R0R) به MZN
MT0.837729
1 R0AR TOKEN(1R0R) به NPR
Rs1.864242
1 R0AR TOKEN(1R0R) به PYG
92.32062
1 R0AR TOKEN(1R0R) به RWF
Fr18.97017
1 R0AR TOKEN(1R0R) به SBD
$0.1080264
1 R0AR TOKEN(1R0R) به SCR
0.1916682
1 R0AR TOKEN(1R0R) به SRD
$0.499491
1 R0AR TOKEN(1R0R) به SVC
$0.1145814
1 R0AR TOKEN(1R0R) به SZL
L0.2257542
1 R0AR TOKEN(1R0R) به TMT
m0.045885
1 R0AR TOKEN(1R0R) به TND
د.ت0.03817632
1 R0AR TOKEN(1R0R) به TTD
$0.0887547
1 R0AR TOKEN(1R0R) به UGX
Sh45.3606
1 R0AR TOKEN(1R0R) به XAF
Fr7.31538
1 R0AR TOKEN(1R0R) به XCD
$0.035397
1 R0AR TOKEN(1R0R) به XOF
Fr7.31538
1 R0AR TOKEN(1R0R) به XPF
Fr1.32411
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BWP
P0.1741008
1 R0AR TOKEN(1R0R) به BZD
$0.0263511
1 R0AR TOKEN(1R0R) به CVE
$1.2311601
1 R0AR TOKEN(1R0R) به DJF
Fr2.33358
1 R0AR TOKEN(1R0R) به DOP
$0.820686
1 R0AR TOKEN(1R0R) به DZD
د.ج1.6974828
1 R0AR TOKEN(1R0R) به FJD
$0.0294975
1 R0AR TOKEN(1R0R) به GNF
Fr113.99145
1 R0AR TOKEN(1R0R) به GTQ
Q0.1004226
1 R0AR TOKEN(1R0R) به GYD
$2.7414321
1 R0AR TOKEN(1R0R) به ISK
kr1.5732

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره R0AR TOKEN

امروز R0AR TOKEN (1R0R) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای 1R0R به واحد USD برابر است با 0.01311 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی 1R0R نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی 1R0R نسبت به USD برابر است با $ 0.01311. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار R0AR TOKEN چقدر است؟
ارزش بازار 1R0R برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش 1R0R چقدر است؟
عرضه در گردش 1R0R برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت 1R0R چقدر بوده است؟
1R0R به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.05359728874422925 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت 1R0R در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
1R0R به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.003689277531738991 USD رسید.
حجم معاملات 1R0R چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 1R0R برابر است با $ 10.67K USD.
آیا 1R0R در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد 1R0R در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 1R0R مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به R0AR TOKEN (1R0R)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

بازده مارجین فیوچرز MEXC: فرصتها و چالشهای کسب درآمد دوگانه از معاملات

October 3, 2025

معامله هوشمندتر، صفر کارمزد: چگونه سفارشات کمکی هوش مصنوعی MEXC بازی را تغییر می‌دهند

October 3, 2025

GameFi 2.0: چرا اقتصاد توکن‌ها آینده بازی‌های بلاک‌چین را تعیین خواهد کرد

October 3, 2025
