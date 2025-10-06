Futu HoldingsFUTUON چیست

پیش‌ بینی قیمت Futu Holdings (USD)

ارزش Futu Holdings (FUTUON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Futu Holdings (FUTUON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Futu Holdings را بررسی کنید.

توکنومیکس Futu Holdings (FUTUON)

درک، توکنومیکس Futu Holdings (FUTUON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FUTUON بیشتر بدانید!

نحوه خریدFutu Holdings (FUTUON)

FUTUON به ارزهای محلی

منابع Futu Holdings

برای درک عمیق‌ تر Futu Holdings، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Futu Holdings امروز Futu Holdings (FUTUON) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FUTUON به واحد USD برابر است با 181.67 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FUTUON نسبت به USD چقدر است؟ $ 181.67 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FUTUON نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Futu Holdings چقدر است؟ ارزش بازار FUTUON برابر است با $ 1.23M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FUTUON چقدر است؟ عرضه در گردش FUTUON برابر است با 6.74K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FUTUON چقدر بوده است؟ FUTUON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 194.05605335665007 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FUTUON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FUTUON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 150.44906962587248 USD رسید. حجم معاملات FUTUON چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FUTUON برابر است با $ 57.08K USD . آیا FUTUON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FUTUON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FUTUON مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Futu Holdings (FUTUON)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

