قیمت لحظه‌ ای Futu Holdings امروز برابر است با 181.67 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FUTUON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FUTUON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Futu Holdings امروز برابر است با 181.67 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FUTUON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FUTUON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره FUTUON

اطلاعات قیمت FUTUON

وب‌سایت رسمی FUTUON

توکنومیکس FUTUON

پیش‌بینی قیمت FUTUON

تاریخچه FUTUON

راهنمای خرید FUTUON

مبدل FUTUON به ارز فیات

اسپات FUTUON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Futu Holdings

Futu Holdings قیمت لحظه ای(FUTUON)

قیمت لحظه‌ ای 1 FUTUON به USD:

$181.67
$181.67$181.67
-0.84%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Futu Holdings (FUTUON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:44:20 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Futu Holdings (FUTUON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 181.35
$ 181.35$ 181.35
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 186.01
$ 186.01$ 186.01
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 181.35
$ 181.35$ 181.35

$ 186.01
$ 186.01$ 186.01

$ 194.05605335665007
$ 194.05605335665007$ 194.05605335665007

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

-0.24%

-0.84%

+7.77%

+7.77%

قیمت لحظه‌ ای Futu Holdings (FUTUON) برابر است با $ 181.67. در 24 ساعت گذشته، FUTUON در بازه قیمتی حداقل $ 181.35 تا حداکثر $ 186.01 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FUTUON برابر با $ 194.05605335665007 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 150.44906962587248 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FUTUON در یک ساعت گذشته -0.24%، در 24 ساعت گذشته -0.84% و در 7 روز گذشته +7.77% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Futu Holdings (FUTUON)

No.2107

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

$ 57.08K
$ 57.08K$ 57.08K

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

6.74K
6.74K 6.74K

6,743.41735366
6,743.41735366 6,743.41735366

ETH

ارزش بازار فعلی Futu Holdings برابر است با $ 1.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.08K. عرضه در گردش FUTUON برابر است با 6.74K، و عرضه کل آن 6743.41735366 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.23M است.

تاریخچه قیمت Futu Holdings (FUTUON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Futu Holdings برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -1.539-0.84%
30 روز$ +8.53+4.92%
60 روز$ +31.67+21.11%
90 روز$ +31.67+21.11%
تغییر قیمت امروز Futu Holdings

امروز، FUTUON تغییر $ -1.539 (-0.84%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Futu Holdings

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +8.53 (+4.92%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Futu Holdings

با گسترش بازه به 60 روز، FUTUON تغییر $ +31.67 (+21.11%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Futu Holdings

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +31.67 (+21.11%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Futu Holdings (FUTUON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Futu Holdings را ببینید.

Futu HoldingsFUTUON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Futu Holdings در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Futu Holdings خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ FUTUON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Futu Holdings را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Futu Holdings شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Futu Holdings (USD)

ارزش Futu Holdings (FUTUON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Futu Holdings (FUTUON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Futu Holdings را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Futu Holdings را بررسی کنید!

توکنومیکس Futu Holdings (FUTUON)

درک، توکنومیکس Futu Holdings (FUTUON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FUTUON بیشتر بدانید!

نحوه خریدFutu Holdings (FUTUON)

آیا به دنبال نحوه خرید Futu Holdings هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Futu Holdings را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

FUTUON به ارزهای محلی

1 Futu Holdings(FUTUON) به VND
4,780,646.05
1 Futu Holdings(FUTUON) به AUD
A$276.1384
1 Futu Holdings(FUTUON) به GBP
134.4358
1 Futu Holdings(FUTUON) به EUR
154.4195
1 Futu Holdings(FUTUON) به USD
$181.67
1 Futu Holdings(FUTUON) به MYR
RM763.014
1 Futu Holdings(FUTUON) به TRY
7,622.8732
1 Futu Holdings(FUTUON) به JPY
¥27,613.84
1 Futu Holdings(FUTUON) به ARS
ARS$260,271.3422
1 Futu Holdings(FUTUON) به RUB
14,395.5308
1 Futu Holdings(FUTUON) به INR
16,026.9274
1 Futu Holdings(FUTUON) به IDR
Rp3,027,832.1222
1 Futu Holdings(FUTUON) به PHP
10,745.7805
1 Futu Holdings(FUTUON) به EGP
￡E.8,620.2415
1 Futu Holdings(FUTUON) به BRL
R$975.5679
1 Futu Holdings(FUTUON) به CAD
C$252.5213
1 Futu Holdings(FUTUON) به BDT
22,232.7746
1 Futu Holdings(FUTUON) به NGN
264,823.9924
1 Futu Holdings(FUTUON) به COP
$698,730.0705
1 Futu Holdings(FUTUON) به ZAR
R.3,126.5407
1 Futu Holdings(FUTUON) به UAH
7,651.9404
1 Futu Holdings(FUTUON) به TZS
T.Sh.448,566.8471
1 Futu Holdings(FUTUON) به VES
Bs38,695.71
1 Futu Holdings(FUTUON) به CLP
$170,588.13
1 Futu Holdings(FUTUON) به PKR
Rs51,289.0744
1 Futu Holdings(FUTUON) به KZT
97,723.9264
1 Futu Holdings(FUTUON) به THB
฿5,929.7088
1 Futu Holdings(FUTUON) به TWD
NT$5,562.7354
1 Futu Holdings(FUTUON) به AED
د.إ666.7289
1 Futu Holdings(FUTUON) به CHF
Fr143.5193
1 Futu Holdings(FUTUON) به HKD
HK$1,409.7592
1 Futu Holdings(FUTUON) به AMD
֏69,817.5977
1 Futu Holdings(FUTUON) به MAD
.د.م1,674.9974
1 Futu Holdings(FUTUON) به MXN
$3,340.9113
1 Futu Holdings(FUTUON) به SAR
ريال681.2625
1 Futu Holdings(FUTUON) به ETB
Br27,515.7382
1 Futu Holdings(FUTUON) به KES
KSh23,486.2976
1 Futu Holdings(FUTUON) به JOD
د.أ128.80403
1 Futu Holdings(FUTUON) به PLN
659.4621
1 Futu Holdings(FUTUON) به RON
лв792.0812
1 Futu Holdings(FUTUON) به SEK
kr1,700.4312
1 Futu Holdings(FUTUON) به BGN
лв303.3889
1 Futu Holdings(FUTUON) به HUF
Ft60,556.0611
1 Futu Holdings(FUTUON) به CZK
3,789.6362
1 Futu Holdings(FUTUON) به KWD
د.ك55.59102
1 Futu Holdings(FUTUON) به ILS
590.4275
1 Futu Holdings(FUTUON) به BOB
Bs1,257.1564
1 Futu Holdings(FUTUON) به AZN
308.839
1 Futu Holdings(FUTUON) به TJS
SM1,680.4475
1 Futu Holdings(FUTUON) به GEL
494.1424
1 Futu Holdings(FUTUON) به AOA
Kz166,211.6997
1 Futu Holdings(FUTUON) به BHD
.د.ب68.30792
1 Futu Holdings(FUTUON) به BMD
$181.67
1 Futu Holdings(FUTUON) به DKK
kr1,162.688
1 Futu Holdings(FUTUON) به HNL
L4,787.0045
1 Futu Holdings(FUTUON) به MUR
8,262.3516
1 Futu Holdings(FUTUON) به NAD
$3,128.3574
1 Futu Holdings(FUTUON) به NOK
kr1,811.2499
1 Futu Holdings(FUTUON) به NZD
$314.2891
1 Futu Holdings(FUTUON) به PAB
B/.181.67
1 Futu Holdings(FUTUON) به PGK
K763.014
1 Futu Holdings(FUTUON) به QAR
ر.ق661.2788
1 Futu Holdings(FUTUON) به RSD
дин.18,263.2851
1 Futu Holdings(FUTUON) به UZS
soʻm2,215,487.4504
1 Futu Holdings(FUTUON) به ALL
L15,105.8605
1 Futu Holdings(FUTUON) به ANG
ƒ325.1893
1 Futu Holdings(FUTUON) به AWG
ƒ327.006
1 Futu Holdings(FUTUON) به BBD
$363.34
1 Futu Holdings(FUTUON) به BAM
KM305.2056
1 Futu Holdings(FUTUON) به BIF
Fr540,649.92
1 Futu Holdings(FUTUON) به BND
$234.3543
1 Futu Holdings(FUTUON) به BSD
$181.67
1 Futu Holdings(FUTUON) به JMD
$29,130.7845
1 Futu Holdings(FUTUON) به KHR
732,538.8575
1 Futu Holdings(FUTUON) به KMF
Fr76,846.41
1 Futu Holdings(FUTUON) به LAK
3,949,347.7471
1 Futu Holdings(FUTUON) به LKR
රු55,267.6474
1 Futu Holdings(FUTUON) به MDL
L3,077.4898
1 Futu Holdings(FUTUON) به MGA
Ar814,662.781
1 Futu Holdings(FUTUON) به MOP
P1,453.36
1 Futu Holdings(FUTUON) به MVR
2,779.551
1 Futu Holdings(FUTUON) به MWK
MK315,399.1037
1 Futu Holdings(FUTUON) به MZN
MT11,610.5297
1 Futu Holdings(FUTUON) به NPR
रु25,648.1706
1 Futu Holdings(FUTUON) به PYG
1,288,403.64
1 Futu Holdings(FUTUON) به RWF
Fr263,603.17
1 Futu Holdings(FUTUON) به SBD
$1,495.1441
1 Futu Holdings(FUTUON) به SCR
2,483.4289
1 Futu Holdings(FUTUON) به SRD
$7,246.8163
1 Futu Holdings(FUTUON) به SVC
$1,589.6125
1 Futu Holdings(FUTUON) به SZL
L3,128.3574
1 Futu Holdings(FUTUON) به TMT
m637.6617
1 Futu Holdings(FUTUON) به TND
د.ت530.11306
1 Futu Holdings(FUTUON) به TTD
$1,233.5393
1 Futu Holdings(FUTUON) به UGX
Sh632,938.28
1 Futu Holdings(FUTUON) به XAF
Fr102,098.54
1 Futu Holdings(FUTUON) به XCD
$490.509
1 Futu Holdings(FUTUON) به XOF
Fr102,098.54
1 Futu Holdings(FUTUON) به XPF
Fr18,530.34
1 Futu Holdings(FUTUON) به BWP
P2,425.2945
1 Futu Holdings(FUTUON) به BZD
$365.1567
1 Futu Holdings(FUTUON) به CVE
$17,242.2997
1 Futu Holdings(FUTUON) به DJF
Fr32,155.59
1 Futu Holdings(FUTUON) به DOP
$11,635.9635
1 Futu Holdings(FUTUON) به DZD
د.ج23,620.7334
1 Futu Holdings(FUTUON) به FJD
$410.5742
1 Futu Holdings(FUTUON) به GNF
Fr1,579,620.65
1 Futu Holdings(FUTUON) به GTQ
Q1,391.5922
1 Futu Holdings(FUTUON) به GYD
$38,038.0646
1 Futu Holdings(FUTUON) به ISK
kr22,163.74

منابع Futu Holdings

برای درک عمیق‌ تر Futu Holdings، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Futu Holdings
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Futu Holdings

امروز Futu Holdings (FUTUON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FUTUON به واحد USD برابر است با 181.67 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FUTUON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FUTUON نسبت به USD برابر است با $ 181.67. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Futu Holdings چقدر است؟
ارزش بازار FUTUON برابر است با $ 1.23M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FUTUON چقدر است؟
عرضه در گردش FUTUON برابر است با 6.74K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FUTUON چقدر بوده است؟
FUTUON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 194.05605335665007 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FUTUON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FUTUON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 150.44906962587248 USD رسید.
حجم معاملات FUTUON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FUTUON برابر است با $ 57.08K USD.
آیا FUTUON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FUTUON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FUTUON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:44:20 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Futu Holdings (FUTUON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب FUTUON به USD

مقدار

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 181.67 USD

معامله FUTUON

/USDTFUTUON
$181.67
$181.67$181.67
-0.82%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,000.00
$114,000.00$114,000.00

-0.84%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,114.88
$4,114.88$4,114.88

-1.39%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05292
$0.05292$0.05292

-5.00%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.13
$201.13$201.13

+0.50%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3615
$4.3615$4.3615

-15.90%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,114.88
$4,114.88$4,114.88

-1.39%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,000.00
$114,000.00$114,000.00

-0.84%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.13
$201.13$201.13

+0.50%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6288
$2.6288$2.6288

-1.22%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.46
$1,137.46$1,137.46

-0.54%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001179
$0.001179$0.001179

+96.50%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1608
$0.1608$0.1608

+221.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000307
$0.0000000000307$0.0000000000307

+200.98%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04341
$0.04341$0.04341

+117.05%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01800
$0.01800$0.01800

+80.00%