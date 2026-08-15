قیمت امروز Curve

قیمت لحظه‌ ای Curve (CRV) در حال حاضر برابر با $ 0.2408 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRV به USD برابر با $ 0.2408 برای هر CRV می‌ باشد.

توکن Curve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #95 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 365.23M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.52B CRV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRV در بازه‌ ای بین $ 0.2381 (حداقل) و $ 0.2489 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 60.4987938093 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.17138515970832813 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRV طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +6.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 554.32K رسیده است.

اطلاعات بازار Curve (CRV)

رتبه No.95 ارزش بازار $ 365.23M$ 365.23M $ 365.23M حجم (24 ساعته) $ 554.32K$ 554.32K $ 554.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 729.70M$ 729.70M $ 729.70M سرمایه در گردش 1.52B 1.52B 1.52B حداکثر عرضه 3,030,303,030.299 3,030,303,030.299 3,030,303,030.299 عرضه کل 2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443 نرخ گردش 50.05% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Curve برابر است با $ 365.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 554.32K. عرضه در گردش CRV برابر است با 1.52B، و عرضه کل آن 2390277331.31504443 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 729.70M است.