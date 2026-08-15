قیمت امروز Acala Token

قیمت لحظه‌ ای Acala Token (ACA) در حال حاضر برابر با $ 0.0004407 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ACA به USD برابر با $ 0.0004407 برای هر ACA می‌ باشد.

توکن Acala Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1996 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 514.15K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.17B ACA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ACA در بازه‌ ای بین $ 0.0003311 (حداقل) و $ 0.0005124 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.100866505762959 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00054992539082315 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ACA طی یک ساعت گذشته به میزان +11.73% و در هفت روز اخیر به میزان +49.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.81K رسیده است.

اطلاعات بازار Acala Token (ACA)

رتبه No.1996 ارزش بازار $ 514.15K$ 514.15K $ 514.15K حجم (24 ساعته) $ 57.81K$ 57.81K $ 57.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 705.12K$ 705.12K $ 705.12K سرمایه در گردش 1.17B 1.17B 1.17B عرضه کل 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 بلاک چین عمومی ACALA

ارزش بازار فعلی Acala Token برابر است با $ 514.15K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.81K. عرضه در گردش ACA برابر است با 1.17B، و عرضه کل آن 1600000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 705.12K است.