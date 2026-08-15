قیمت امروز Fruits

قیمت لحظه‌ ای Fruits (FRTS) در حال حاضر برابر با $ 0.000006762 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRTS به USD برابر با $ 0.000006762 برای هر FRTS می‌ باشد.

توکن Fruits در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2557 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 142.45K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.07B FRTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRTS در بازه‌ ای بین $ 0.000006636 (حداقل) و $ 0.000006792 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.41079773829248813 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000003807839712 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRTS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.43% و در هفت روز اخیر به میزان +1.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 66.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Fruits (FRTS)

رتبه No.2557 ارزش بازار $ 142.45K$ 142.45K $ 142.45K حجم (24 ساعته) $ 66.27K$ 66.27K $ 66.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 676.20K$ 676.20K $ 676.20K سرمایه در گردش 21.07B 21.07B 21.07B عرضه کل 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 بلاک چین عمومی FRTS

ارزش بازار فعلی Fruits برابر است با $ 142.45K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 66.27K. عرضه در گردش FRTS برابر است با 21.07B، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 676.20K است.