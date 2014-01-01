قیمت امروز DASH

قیمت لحظه‌ ای DASH (DASH) در حال حاضر برابر با $ 30.06 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DASH به USD برابر با $ 30.06 برای هر DASH می‌ باشد.

توکن DASH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #84 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 382.71M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.73M DASH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DASH در بازه‌ ای بین $ 29.66 (حداقل) و $ 30.2 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,642.219970703125 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.21389900147914886 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DASH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -3.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 193.87K رسیده است.

اطلاعات بازار DASH (DASH)

رتبه No.84 ارزش بازار $ 382.71M$ 382.71M $ 382.71M حجم (24 ساعته) $ 193.87K$ 193.87K $ 193.87K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 568.13M$ 568.13M $ 568.13M سرمایه در گردش 12.73M 12.73M 12.73M حداکثر عرضه 18,900,000 18,900,000 18,900,000 عرضه کل 12,731,523.47933606 12,731,523.47933606 12,731,523.47933606 نرخ گردش 67.36% سهم بازار 0.02% تاریخ صدور 2014-01-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.2138$ 0.2138 $ 0.2138 بلاک چین عمومی DASH

ارزش بازار فعلی DASH برابر است با $ 382.71M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 193.87K. عرضه در گردش DASH برابر است با 12.73M، و عرضه کل آن 12731523.47933606 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 568.13M است.