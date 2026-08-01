قیمت امروز Verge

قیمت لحظه‌ ای Verge (XVG) در حال حاضر برابر با $ 0.002092 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XVG به USD برابر با $ 0.002092 برای هر XVG می‌ باشد.

توکن Verge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #453 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34.56M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.52B XVG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XVG در بازه‌ ای بین $ 0.002043 (حداقل) و $ 0.002118 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.3005880117416382 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000216713010559 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XVG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -1.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.98K رسیده است.

اطلاعات بازار Verge (XVG)

رتبه No.453 ارزش بازار $ 34.56M$ 34.56M $ 34.56M حجم (24 ساعته) $ 58.98K$ 58.98K $ 58.98K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.56M$ 34.56M $ 34.56M سرمایه در گردش 16.52B 16.52B 16.52B حداکثر عرضه 16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348 عرضه کل 16,521,951,234.841349 16,521,951,234.841349 16,521,951,234.841349 نرخ گردش 99.99% بلاک چین عمومی XVG

ارزش بازار فعلی Verge برابر است با $ 34.56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.98K. عرضه در گردش XVG برابر است با 16.52B، و عرضه کل آن 16521951234.841349 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.56M است.