Ai Xovia قیمت لحظه ای(AIX)

قیمت لحظه‌ ای 1 AIX به USD:

$1.304881
+2.96%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ai Xovia (AIX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:28:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ai Xovia (AIX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.243036
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.4
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.243036
$ 1.4
$ 51.257963
$ 2.6605668343705937
+0.69%

+2.96%

-28.89%

-28.89%

قیمت لحظه‌ ای Ai Xovia (AIX) برابر است با $ 1.305709. در 24 ساعت گذشته، AIX در بازه قیمتی حداقل $ 1.243036 تا حداکثر $ 1.4 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AIX برابر با $ 51.257963 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 2.6605668343705937 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AIX در یک ساعت گذشته +0.69%، در 24 ساعت گذشته +2.96% و در 7 روز گذشته -28.89% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 130.57M
$ 130.57M$ 130.57M

--
100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

ارزش بازار فعلی Ai Xovia برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.77M. عرضه در گردش AIX برابر است با --، و عرضه کل آن 99999989.148041565 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 130.57M است.

تاریخچه قیمت Ai Xovia (AIX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Ai Xovia برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.03751406+2.96%
30 روز$ -3.927621-75.06%
60 روز$ -9.432265-87.85%
90 روز$ -7.18172-84.62%
تغییر قیمت امروز Ai Xovia

امروز، AIX تغییر $ +0.03751406 (+2.96%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Ai Xovia

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -3.927621 (-75.06%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Ai Xovia

با گسترش بازه به 60 روز، AIX تغییر $ -9.432265 (-87.85%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Ai Xovia

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -7.18172 (-84.62%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Ai Xovia (AIX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Ai Xovia را ببینید.

Ai XoviaAIX چیست

AiXovia یک اکوسیستم مالی مبتنی بر سولانا (Solana) است که از مدل منحصربه‌ فرد هوش ترکیبی (Hybrid Intelligence) بهره می‌ برد تا سیگنال‌ های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای معامله‌ گران کریپتو و کاربران DeFi فراهم کند—ویژگی‌ ای که در بازارهای پرنوسان، مزیتی قابل تأیید و رقابتی ارائه می‌ دهد.

هم اکنون Ai Xovia در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Ai Xovia خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AIX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Ai Xovia را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Ai Xovia شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Ai Xovia (USD)

ارزش Ai Xovia (AIX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ai Xovia (AIX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ai Xovia را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ai Xovia را بررسی کنید!

توکنومیکس Ai Xovia (AIX)

درک، توکنومیکس Ai Xovia (AIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIX بیشتر بدانید!

نحوه خریدAi Xovia (AIX)

آیا به دنبال نحوه خرید Ai Xovia هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Ai Xovia را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Ai Xovia

برای درک عمیق‌ تر Ai Xovia، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Ai Xovia
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Ai Xovia

امروز Ai Xovia (AIX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AIX به واحد USD برابر است با 1.305709 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AIX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AIX نسبت به USD برابر است با $ 1.305709. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ai Xovia چقدر است؟
ارزش بازار AIX برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AIX چقدر است؟
عرضه در گردش AIX برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIX چقدر بوده است؟
AIX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 51.257963 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AIX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AIX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 2.6605668343705937 USD رسید.
حجم معاملات AIX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIX برابر است با $ 1.77M USD.
آیا AIX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AIX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:28:02 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ai Xovia (AIX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

