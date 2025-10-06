قیمت لحظه‌ ای Palantir امروز برابر است با 189.34 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PLTRON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PLTRON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Palantir امروز برابر است با 189.34 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PLTRON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PLTRON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Palantir

Palantir قیمت لحظه ای(PLTRON)

قیمت لحظه‌ ای 1 PLTRON به USD:

$189.37
+0.12%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Palantir (PLTRON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:15:13 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Palantir (PLTRON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 187.24
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 192.59
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 187.24
$ 192.59
$ 191.72155815959488
$ 148.01003259450354
+0.13%

+0.12%

+4.15%

+4.15%

قیمت لحظه‌ ای Palantir (PLTRON) برابر است با $ 189.34. در 24 ساعت گذشته، PLTRON در بازه قیمتی حداقل $ 187.24 تا حداکثر $ 192.59 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PLTRON برابر با $ 191.72155815959488 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 148.01003259450354 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PLTRON در یک ساعت گذشته +0.13%، در 24 ساعت گذشته +0.12% و در 7 روز گذشته +4.15% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Palantir (PLTRON)

No.2448

$ 619.37K
$ 59.14K
$ 619.37K
3.27K
3,271.20370636
ETH

ارزش بازار فعلی Palantir برابر است با $ 619.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.14K. عرضه در گردش PLTRON برابر است با 3.27K، و عرضه کل آن 3271.20370636 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 619.37K است.

تاریخچه قیمت Palantir (PLTRON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Palantir برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.227+0.12%
30 روز$ +11.42+6.41%
60 روز$ +89.34+89.34%
90 روز$ +89.34+89.34%
تغییر قیمت امروز Palantir

امروز، PLTRON تغییر $ +0.227 (+0.12%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Palantir

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +11.42 (+6.41%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Palantir

با گسترش بازه به 60 روز، PLTRON تغییر $ +89.34 (+89.34%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Palantir

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +89.34 (+89.34%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Palantir (PLTRON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Palantir را ببینید.

PalantirPLTRON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Palantir در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Palantir خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ PLTRON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Palantir را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Palantir شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Palantir (USD)

ارزش Palantir (PLTRON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Palantir (PLTRON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Palantir را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Palantir را بررسی کنید!

توکنومیکس Palantir (PLTRON)

درک، توکنومیکس Palantir (PLTRON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PLTRON بیشتر بدانید!

نحوه خریدPalantir (PLTRON)

آیا به دنبال نحوه خرید Palantir هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Palantir را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PLTRON به ارزهای محلی

1 Palantir(PLTRON) به VND
4,982,482.1
1 Palantir(PLTRON) به AUD
A$287.7968
1 Palantir(PLTRON) به GBP
140.1116
1 Palantir(PLTRON) به EUR
160.939
1 Palantir(PLTRON) به USD
$189.34
1 Palantir(PLTRON) به MYR
RM795.228
1 Palantir(PLTRON) به TRY
7,944.7064
1 Palantir(PLTRON) به JPY
¥28,779.68
1 Palantir(PLTRON) به ARS
ARS$271,259.8444
1 Palantir(PLTRON) به RUB
15,001.4082
1 Palantir(PLTRON) به INR
16,703.5748
1 Palantir(PLTRON) به IDR
Rp3,155,665.4044
1 Palantir(PLTRON) به PHP
11,191.8874
1 Palantir(PLTRON) به EGP
￡E.8,982.2896
1 Palantir(PLTRON) به BRL
R$1,016.7558
1 Palantir(PLTRON) به CAD
C$263.1826
1 Palantir(PLTRON) به BDT
23,171.4292
1 Palantir(PLTRON) به NGN
276,004.7048
1 Palantir(PLTRON) به COP
$728,230.041
1 Palantir(PLTRON) به ZAR
R.3,258.5414
1 Palantir(PLTRON) به UAH
7,975.0008
1 Palantir(PLTRON) به TZS
T.Sh.467,505.0742
1 Palantir(PLTRON) به VES
Bs40,329.42
1 Palantir(PLTRON) به CLP
$177,979.6
1 Palantir(PLTRON) به PKR
Rs53,454.4688
1 Palantir(PLTRON) به KZT
101,849.7728
1 Palantir(PLTRON) به THB
฿6,172.484
1 Palantir(PLTRON) به TWD
NT$5,799.4842
1 Palantir(PLTRON) به AED
د.إ694.8778
1 Palantir(PLTRON) به CHF
Fr149.5786
1 Palantir(PLTRON) به HKD
HK$1,469.2784
1 Palantir(PLTRON) به AMD
֏72,765.2554
1 Palantir(PLTRON) به MAD
.د.م1,745.7148
1 Palantir(PLTRON) به MXN
$3,481.9626
1 Palantir(PLTRON) به SAR
ريال710.025
1 Palantir(PLTRON) به ETB
Br28,677.4364
1 Palantir(PLTRON) به KES
KSh24,477.8752
1 Palantir(PLTRON) به JOD
د.أ134.24206
1 Palantir(PLTRON) به PLN
687.3042
1 Palantir(PLTRON) به RON
лв825.5224
1 Palantir(PLTRON) به SEK
kr1,772.2224
1 Palantir(PLTRON) به BGN
лв316.1978
1 Palantir(PLTRON) به HUF
Ft63,133.5296
1 Palantir(PLTRON) به CZK
3,947.739
1 Palantir(PLTRON) به KWD
د.ك57.93804
1 Palantir(PLTRON) به ILS
615.355
1 Palantir(PLTRON) به BOB
Bs1,310.2328
1 Palantir(PLTRON) به AZN
321.878
1 Palantir(PLTRON) به TJS
SM1,751.395
1 Palantir(PLTRON) به GEL
515.0048
1 Palantir(PLTRON) به AOA
Kz173,229.0594
1 Palantir(PLTRON) به BHD
.د.ب71.19184
1 Palantir(PLTRON) به BMD
$189.34
1 Palantir(PLTRON) به DKK
kr1,211.776
1 Palantir(PLTRON) به HNL
L4,989.109
1 Palantir(PLTRON) به MUR
8,611.1832
1 Palantir(PLTRON) به NAD
$3,260.4348
1 Palantir(PLTRON) به NOK
kr1,887.7198
1 Palantir(PLTRON) به NZD
$327.5582
1 Palantir(PLTRON) به PAB
B/.189.34
1 Palantir(PLTRON) به PGK
K795.228
1 Palantir(PLTRON) به QAR
ر.ق689.1976
1 Palantir(PLTRON) به RSD
дин.19,036.2436
1 Palantir(PLTRON) به UZS
soʻm2,309,024.0208
1 Palantir(PLTRON) به ALL
L15,743.621
1 Palantir(PLTRON) به ANG
ƒ338.9186
1 Palantir(PLTRON) به AWG
ƒ340.812
1 Palantir(PLTRON) به BBD
$378.68
1 Palantir(PLTRON) به BAM
KM318.0912
1 Palantir(PLTRON) به BIF
Fr563,475.84
1 Palantir(PLTRON) به BND
$244.2486
1 Palantir(PLTRON) به BSD
$189.34
1 Palantir(PLTRON) به JMD
$30,360.669
1 Palantir(PLTRON) به KHR
763,466.215
1 Palantir(PLTRON) به KMF
Fr80,090.82
1 Palantir(PLTRON) به LAK
4,116,086.8742
1 Palantir(PLTRON) به LKR
රු57,601.0148
1 Palantir(PLTRON) به MDL
L3,207.4196
1 Palantir(PLTRON) به MGA
Ar849,057.362
1 Palantir(PLTRON) به MOP
P1,514.72
1 Palantir(PLTRON) به MVR
2,896.902
1 Palantir(PLTRON) به MWK
MK328,715.0674
1 Palantir(PLTRON) به MZN
MT12,100.7194
1 Palantir(PLTRON) به NPR
रु26,731.0212
1 Palantir(PLTRON) به PYG
1,342,799.28
1 Palantir(PLTRON) به RWF
Fr274,732.34
1 Palantir(PLTRON) به SBD
$1,558.2682
1 Palantir(PLTRON) به SCR
2,588.2778
1 Palantir(PLTRON) به SRD
$7,552.7726
1 Palantir(PLTRON) به SVC
$1,656.725
1 Palantir(PLTRON) به SZL
L3,260.4348
1 Palantir(PLTRON) به TMT
m664.5834
1 Palantir(PLTRON) به TND
د.ت552.49412
1 Palantir(PLTRON) به TTD
$1,285.6186
1 Palantir(PLTRON) به UGX
Sh659,660.56
1 Palantir(PLTRON) به XAF
Fr106,409.08
1 Palantir(PLTRON) به XCD
$511.218
1 Palantir(PLTRON) به XOF
Fr106,409.08
1 Palantir(PLTRON) به XPF
Fr19,312.68
1 Palantir(PLTRON) به BWP
P2,527.689
1 Palantir(PLTRON) به BZD
$380.5734
1 Palantir(PLTRON) به CVE
$17,970.2594
1 Palantir(PLTRON) به DJF
Fr33,513.18
1 Palantir(PLTRON) به DOP
$12,127.227
1 Palantir(PLTRON) به DZD
د.ج24,617.9868
1 Palantir(PLTRON) به FJD
$427.9084
1 Palantir(PLTRON) به GNF
Fr1,646,311.3
1 Palantir(PLTRON) به GTQ
Q1,450.3444
1 Palantir(PLTRON) به GYD
$39,644.0092
1 Palantir(PLTRON) به ISK
kr23,099.48

منابع Palantir

برای درک عمیق‌ تر Palantir، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Palantir
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Palantir

امروز Palantir (PLTRON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PLTRON به واحد USD برابر است با 189.34 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PLTRON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PLTRON نسبت به USD برابر است با $ 189.34. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Palantir چقدر است؟
ارزش بازار PLTRON برابر است با $ 619.37K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PLTRON چقدر است؟
عرضه در گردش PLTRON برابر است با 3.27K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PLTRON چقدر بوده است؟
PLTRON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 191.72155815959488 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PLTRON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PLTRON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 148.01003259450354 USD رسید.
حجم معاملات PLTRON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PLTRON برابر است با $ 59.14K USD.
آیا PLTRON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PLTRON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PLTRON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:15:13 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Palantir (PLTRON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

