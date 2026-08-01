قیمت امروز Rayls

قیمت لحظه‌ ای Rayls (RLS) در حال حاضر برابر با $ 0.001682 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RLS به USD برابر با $ 0.001682 برای هر RLS می‌ باشد.

توکن Rayls در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1304 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.52M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.50B RLS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RLS در بازه‌ ای بین $ 0.001654 (حداقل) و $ 0.001738 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.07017523020678489 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00218515280606093 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RLS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.23% و در هفت روز اخیر به میزان -1.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 70.86K رسیده است.

اطلاعات بازار Rayls (RLS)

رتبه No.1304 ارزش بازار $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M حجم (24 ساعته) $ 70.86K$ 70.86K $ 70.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.82M$ 16.82M $ 16.82M سرمایه در گردش 1.50B 1.50B 1.50B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 نرخ گردش 15.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Rayls برابر است با $ 2.52M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 70.86K. عرضه در گردش RLS برابر است با 1.50B، و عرضه کل آن 9971791866.8247195 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.82M است.