قیمت امروز Decred

قیمت لحظه‌ ای Decred (DCR) در حال حاضر برابر با $ 12.008 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DCR به USD برابر با $ 12.008 برای هر DCR می‌ باشد.

توکن Decred در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #129 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 209.74M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 17.47M DCR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DCR در بازه‌ ای بین $ 11.93 (حداقل) و $ 12.128 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 250.01641845 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.3947960138320923 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DCR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان -6.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.34K رسیده است.

اطلاعات بازار Decred (DCR)

رتبه No.129 ارزش بازار $ 209.74M$ 209.74M $ 209.74M حجم (24 ساعته) $ 64.34K$ 64.34K $ 64.34K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 252.17M$ 252.17M $ 252.17M سرمایه در گردش 17.47M 17.47M 17.47M حداکثر عرضه 21,000,000 21,000,000 21,000,000 عرضه کل 17,466,931.44858557 17,466,931.44858557 17,466,931.44858557 نرخ گردش 83.17% سهم بازار 0.01% قیمت صدور $ 0.9534$ 0.9534 $ 0.9534 بلاک چین عمومی DCR

ارزش بازار فعلی Decred برابر است با $ 209.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.34K. عرضه در گردش DCR برابر است با 17.47M، و عرضه کل آن 17466931.44858557 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 252.17M است.