قیمت امروز Terra Classic

قیمت لحظه‌ ای Terra Classic (LUNC) در حال حاضر برابر با $ 0.00004799 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUNC به USD برابر با $ 0.00004799 برای هر LUNC می‌ باشد.

توکن Terra Classic در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #93 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 264.76M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.52T LUNC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUNC در بازه‌ ای بین $ 0.00004722 (حداقل) و $ 0.0000483 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 119.18462385854534 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000440840708764 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUNC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.48% و در هفت روز اخیر به میزان -2.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 84.49K رسیده است.

اطلاعات بازار Terra Classic (LUNC)

رتبه No.93 ارزش بازار $ 264.76M$ 264.76M $ 264.76M حجم (24 ساعته) $ 84.49K$ 84.49K $ 84.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 309.82M$ 309.82M $ 309.82M سرمایه در گردش 5.52T 5.52T 5.52T حداکثر عرضه 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 عرضه کل 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 6,455,869,419,998.315108 نرخ گردش 85.45% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی LUNA

ارزش بازار فعلی Terra Classic برابر است با $ 264.76M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 84.49K. عرضه در گردش LUNC برابر است با 5.52T، و عرضه کل آن 6455869419998.315108 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 309.82M است.