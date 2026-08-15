قیمت امروز Citrea

قیمت لحظه‌ ای Citrea (CTR) در حال حاضر برابر با $ 0.008515 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CTR به USD برابر با $ 0.008515 برای هر CTR می‌ باشد.

توکن Citrea در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #823 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.22M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.20B CTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CTR در بازه‌ ای بین $ 0.00845 (حداقل) و $ 0.008875 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04223207544534887 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01177560785587951 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CTR طی یک ساعت گذشته به میزان -1.33% و در هفت روز اخیر به میزان +3.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 61.77K رسیده است.

اطلاعات بازار Citrea (CTR)

رتبه No.823 ارزش بازار $ 10.22M$ 10.22M $ 10.22M حجم (24 ساعته) $ 61.77K$ 61.77K $ 61.77K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 85.15M$ 85.15M $ 85.15M سرمایه در گردش 1.20B 1.20B 1.20B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 12.00% بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Citrea برابر است با $ 10.22M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.77K. عرضه در گردش CTR برابر است با 1.20B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 85.15M است.