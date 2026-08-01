قیمت امروز NYM

قیمت لحظه‌ ای NYM (NYM) در حال حاضر برابر با $ 0.01822 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NYM به USD برابر با $ 0.01822 برای هر NYM می‌ باشد.

توکن NYM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #811 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15.22M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 835.38M NYM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NYM در بازه‌ ای بین $ 0.01772 (حداقل) و $ 0.01943 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.879731269445029 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01764395444928767 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NYM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -2.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.35K رسیده است.

اطلاعات بازار NYM (NYM)

رتبه No.811 ارزش بازار $ 15.22M$ 15.22M $ 15.22M حجم (24 ساعته) $ 55.35K$ 55.35K $ 55.35K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.22M$ 18.22M $ 18.22M سرمایه در گردش 835.38M 835.38M 835.38M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 83.53% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی NYM برابر است با $ 15.22M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.35K. عرضه در گردش NYM برابر است با 835.38M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.22M است.