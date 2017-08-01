قیمت امروز Arweave

قیمت لحظه‌ ای Arweave (AR) در حال حاضر برابر با $ 1.787 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AR به USD برابر با $ 1.787 برای هر AR می‌ باشد.

توکن Arweave در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #153 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 117.32M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 65.65M AR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AR در بازه‌ ای بین $ 1.71 (حداقل) و $ 1.793 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 90.94004420870436259 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.485449842644 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AR طی یک ساعت گذشته به میزان +1.82% و در هفت روز اخیر به میزان -0.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 83.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Arweave (AR)

رتبه No.153 ارزش بازار $ 117.32M$ 117.32M $ 117.32M حجم (24 ساعته) $ 83.42K$ 83.42K $ 83.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 117.94M$ 117.94M $ 117.94M سرمایه در گردش 65.65M 65.65M 65.65M حداکثر عرضه 66,000,000 66,000,000 66,000,000 عرضه کل 65,652,466 65,652,466 65,652,466 نرخ گردش 99.47% سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2017-08-01 00:00:00 بلاک چین عمومی AR

ارزش بازار فعلی Arweave برابر است با $ 117.32M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 83.42K. عرضه در گردش AR برابر است با 65.65M، و عرضه کل آن 65652466 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 117.94M است.