قیمت امروز Terra

قیمت لحظه‌ ای Terra (LUNA) در حال حاضر برابر با $ 0.04295 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUNA به USD برابر با $ 0.04295 برای هر LUNA می‌ باشد.

توکن Terra در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #508 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30.49M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 709.98M LUNA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUNA در بازه‌ ای بین $ 0.04199 (حداقل) و $ 0.04322 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 19.543333500985746 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03931222607500457 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUNA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.75% و در هفت روز اخیر به میزان +1.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 70.28K رسیده است.

اطلاعات بازار Terra (LUNA)

رتبه No.508 ارزش بازار $ 30.49M$ 30.49M $ 30.49M حجم (24 ساعته) $ 70.28K$ 70.28K $ 70.28K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.97M$ 50.97M $ 50.97M سرمایه در گردش 709.98M 709.98M 709.98M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 1,186,707,049 1,186,707,049 1,186,707,049 بلاک چین عمومی LUNA2

ارزش بازار فعلی Terra برابر است با $ 30.49M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 70.28K. عرضه در گردش LUNA برابر است با 709.98M، و عرضه کل آن 1186707049 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.97M است.