قیمت امروز Maverick Protocol

قیمت لحظه‌ ای Maverick Protocol (MAV) در حال حاضر برابر با $ 0.009187 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAV به USD برابر با $ 0.009187 برای هر MAV می‌ باشد.

توکن Maverick Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #979 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8.53M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 928.87M MAV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAV در بازه‌ ای بین $ 0.008911 (حداقل) و $ 0.009427 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.8216374158381008 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00983265337481534 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAV طی یک ساعت گذشته به میزان +0.69% و در هفت روز اخیر به میزان +4.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.64K رسیده است.

اطلاعات بازار Maverick Protocol (MAV)

رتبه No.979 ارزش بازار $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M حجم (24 ساعته) $ 58.64K$ 58.64K $ 58.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.37M$ 18.37M $ 18.37M سرمایه در گردش 928.87M 928.87M 928.87M حداکثر عرضه 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 عرضه کل 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 نرخ گردش 46.44% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Maverick Protocol برابر است با $ 8.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.64K. عرضه در گردش MAV برابر است با 928.87M، و عرضه کل آن 2000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.37M است.