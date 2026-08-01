قیمت امروز THENA

قیمت لحظه‌ ای THENA (THE) در حال حاضر برابر با $ 0.06232 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی THE به USD برابر با $ 0.06232 برای هر THE می‌ باشد.

توکن THENA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1005 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8.29M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 132.95M THE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، THE در بازه‌ ای بین $ 0.05929 (حداقل) و $ 0.06308 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.10318040169636 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0629527965588147 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز THE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.40% و در هفت روز اخیر به میزان +10.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.93K رسیده است.

اطلاعات بازار THENA (THE)

رتبه No.1005 ارزش بازار $ 8.29M$ 8.29M $ 8.29M حجم (24 ساعته) $ 57.93K$ 57.93K $ 57.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.32M$ 20.32M $ 20.32M سرمایه در گردش 132.95M 132.95M 132.95M حداکثر عرضه 326,120,291 326,120,291 326,120,291 عرضه کل 284,166,314.96603302 284,166,314.96603302 284,166,314.96603302 نرخ گردش 40.76% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی THENA برابر است با $ 8.29M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.93K. عرضه در گردش THE برابر است با 132.95M، و عرضه کل آن 284166314.96603302 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.32M است.