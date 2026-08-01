قیمت امروز HumidiFi

قیمت لحظه‌ ای HumidiFi (WET) در حال حاضر برابر با $ 0.0721 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WET به USD برابر با $ 0.0721 برای هر WET می‌ باشد.

توکن HumidiFi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #851 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16.58M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 230.00M WET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WET در بازه‌ ای بین $ 0.06986 (حداقل) و $ 0.07394 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.33599245765997376 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05198147226529951 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WET طی یک ساعت گذشته به میزان +0.40% و در هفت روز اخیر به میزان +4.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 92.23K رسیده است.

اطلاعات بازار HumidiFi (WET)

رتبه No.851 ارزش بازار $ 16.58M$ 16.58M $ 16.58M حجم (24 ساعته) $ 92.23K$ 92.23K $ 92.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 72.10M$ 72.10M $ 72.10M سرمایه در گردش 230.00M 230.00M 230.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 23.00% بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی HumidiFi برابر است با $ 16.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 92.23K. عرضه در گردش WET برابر است با 230.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 72.10M است.