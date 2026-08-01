قیمت امروز XRP Healthcare AI

قیمت لحظه‌ ای XRP Healthcare AI (XRPHAI) در حال حاضر برابر با $ 0.0042 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XRPHAI به USD برابر با $ 0.0042 برای هر XRPHAI می‌ باشد.

توکن XRP Healthcare AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- XRPHAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XRPHAI در بازه‌ ای بین $ 0.00414 (حداقل) و $ 0.0047 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XRPHAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.95% و در هفت روز اخیر به میزان -24.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 21.53K رسیده است.

اطلاعات بازار XRP Healthcare AI (XRPHAI)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 21.53K$ 21.53K $ 21.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی XRP

ارزش بازار فعلی XRP Healthcare AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 21.53K. عرضه در گردش XRPHAI برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.20M است.