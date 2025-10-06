قیمت لحظه‌ ای YURU COIN امروز برابر است با 0.8292 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YURU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YURU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای YURU COIN امروز برابر است با 0.8292 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YURU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YURU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو YURU COIN

YURU COIN قیمت لحظه ای(YURU)

قیمت لحظه‌ ای 1 YURU به USD:

$0.829
$0.829$0.829
+1.35%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای YURU COIN (YURU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:16:35 (UTC+8)

اطلاعات قیمت YURU COIN (YURU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.8373
$ 0.8373$ 0.8373
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.8
$ 0.8$ 0.8

$ 0.8373
$ 0.8373$ 0.8373

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

-0.11%

+1.35%

+7.60%

+7.60%

قیمت لحظه‌ ای YURU COIN (YURU) برابر است با $ 0.8292. در 24 ساعت گذشته، YURU در بازه قیمتی حداقل $ 0.8 تا حداکثر $ 0.8373 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YURU برابر با $ 0.5789586277522937 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.346206572110043 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YURU در یک ساعت گذشته -0.11%، در 24 ساعت گذشته +1.35% و در 7 روز گذشته +7.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار YURU COIN (YURU)

No.3786

--
----

$ 13.01K
$ 13.01K$ 13.01K

$ 8.29M
$ 8.29M$ 8.29M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

ارزش بازار فعلی YURU COIN برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.01K. عرضه در گردش YURU برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.29M است.

تاریخچه قیمت YURU COIN (YURU) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت YURU COIN برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.011042+1.35%
30 روز$ +0.0033+0.39%
60 روز$ -0.3616-30.37%
90 روز$ -0.1688-16.92%
تغییر قیمت امروز YURU COIN

امروز، YURU تغییر $ +0.011042 (+1.35%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه YURU COIN

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0033 (+0.39%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه YURU COIN

با گسترش بازه به 60 روز، YURU تغییر $ -0.3616 (-30.37%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه YURU COIN

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.1688 (-16.92%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت YURU COIN (YURU) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت YURU COIN را ببینید.

YURU COINYURU چیست

YURU COIN توکن رسمی مسابقه محبوب «یورو‌-کارا گرند پری» در ژاپن است — رقابتی سراسری بین ماسکات‌های محلی که از سال 2011 تاکنون بیش از 738 میلیون بازدید و 170 میلیون رأی انباشته داشته است. این توکن برای رأی‌دهی هواداران، کمپین‌ها و تعامل با NFTها استفاده می‌شود و از یک مدل تورمی معکوس (Deflationary) بهره می‌برد که در آن توکن‌ها با مشارکت کاربران سوزانده می‌شوند.

هم اکنون YURU COIN در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های YURU COIN خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ YURU را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره YURU COIN را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید YURU COIN شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت YURU COIN (USD)

ارزش YURU COIN (YURU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از YURU COIN (YURU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت YURU COIN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت YURU COIN را بررسی کنید!

توکنومیکس YURU COIN (YURU)

درک، توکنومیکس YURU COIN (YURU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YURU بیشتر بدانید!

نحوه خریدYURU COIN (YURU)

آیا به دنبال نحوه خرید YURU COIN هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی YURU COIN را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

YURU به ارزهای محلی

منابع YURU COIN

برای درک عمیق‌ تر YURU COIN، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی YURU COIN
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره YURU COIN

امروز YURU COIN (YURU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YURU به واحد USD برابر است با 0.8292 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YURU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YURU نسبت به USD برابر است با $ 0.8292. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار YURU COIN چقدر است؟
ارزش بازار YURU برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YURU چقدر است؟
عرضه در گردش YURU برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YURU چقدر بوده است؟
YURU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.5789586277522937 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YURU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YURU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.346206572110043 USD رسید.
حجم معاملات YURU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YURU برابر است با $ 13.01K USD.
آیا YURU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YURU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YURU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:16:35 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به YURU COIN (YURU)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب YURU به USD

مقدار

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.8292 USD

معامله YURU

/USDTYURU
$0.829
$0.829$0.829
+1.20%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

