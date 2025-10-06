YURU COINYURU چیست

YURU COIN توکن رسمی مسابقه محبوب «یورو‌-کارا گرند پری» در ژاپن است — رقابتی سراسری بین ماسکات‌های محلی که از سال 2011 تاکنون بیش از 738 میلیون بازدید و 170 میلیون رأی انباشته داشته است. این توکن برای رأی‌دهی هواداران، کمپین‌ها و تعامل با NFTها استفاده می‌شود و از یک مدل تورمی معکوس (Deflationary) بهره می‌برد که در آن توکن‌ها با مشارکت کاربران سوزانده می‌شوند.

توکنومیکس YURU COIN (YURU)

درک، توکنومیکس YURU COIN (YURU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YURU بیشتر بدانید!

منابع YURU COIN

برای درک عمیق‌ تر YURU COIN، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره YURU COIN امروز YURU COIN (YURU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای YURU به واحد USD برابر است با 0.8292 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی YURU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.8292 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی YURU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار YURU COIN چقدر است؟ ارزش بازار YURU برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش YURU چقدر است؟ عرضه در گردش YURU برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت YURU چقدر بوده است؟ YURU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.5789586277522937 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت YURU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ YURU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.346206572110043 USD رسید. حجم معاملات YURU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YURU برابر است با $ 13.01K USD . آیا YURU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد YURU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YURU مراجعه کنید.

