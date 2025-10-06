Robinhood xStockHOODX چیست

Robinhood xStock (HOODx) یک گواهی پیگیری است که به صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر شده است. HOODx قیمت سهام شرکت Robinhood Markets, Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Robinhood به شرکت‌کنندگان بازار رمزارز طراحی شده است، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین نیز حفظ می‌شود. Robinhood xStock (HOODx) یک گواهی پیگیری است که به صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر شده است. HOODx قیمت سهام شرکت Robinhood Markets, Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Robinhood به شرکت‌کنندگان بازار رمزارز طراحی شده است، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین نیز حفظ می‌شود.

هم اکنون Robinhood xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Robinhood xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ HOODX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Robinhood xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Robinhood xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (USD)

ارزش Robinhood xStock (HOODX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Robinhood xStock (HOODX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Robinhood xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس Robinhood xStock (HOODX)

درک، توکنومیکس Robinhood xStock (HOODX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOODX بیشتر بدانید!

نحوه خریدRobinhood xStock (HOODX)

آیا به دنبال نحوه خرید Robinhood xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Robinhood xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

HOODX به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Robinhood xStock

برای درک عمیق‌ تر Robinhood xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Robinhood xStock امروز Robinhood xStock (HOODX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HOODX به واحد USD برابر است با 146.13 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HOODX نسبت به USD چقدر است؟ $ 146.13 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HOODX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Robinhood xStock چقدر است؟ ارزش بازار HOODX برابر است با $ 4.53M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HOODX چقدر است؟ عرضه در گردش HOODX برابر است با 31.00K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOODX چقدر بوده است؟ HOODX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 153.08036045849482 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HOODX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HOODX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 91.00407335090168 USD رسید. حجم معاملات HOODX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOODX برابر است با $ 54.55K USD . آیا HOODX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HOODX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOODX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Robinhood xStock (HOODX)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد