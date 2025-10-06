قیمت لحظه‌ ای Robinhood xStock امروز برابر است با 146.13 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HOODX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HOODX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Robinhood xStock امروز برابر است با 146.13 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HOODX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HOODX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره HOODX

اطلاعات قیمت HOODX

وب‌سایت رسمی HOODX

توکنومیکس HOODX

پیش‌بینی قیمت HOODX

تاریخچه HOODX

راهنمای خرید HOODX

مبدل HOODX به ارز فیات

اسپات HOODX

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Robinhood xStock

Robinhood xStock قیمت لحظه ای(HOODX)

قیمت لحظه‌ ای 1 HOODX به USD:

$146.13
$146.13$146.13
+0.01%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Robinhood xStock (HOODX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:06:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Robinhood xStock (HOODX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 141.69
$ 141.69$ 141.69
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 148.78
$ 148.78$ 148.78
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 141.69
$ 141.69$ 141.69

$ 148.78
$ 148.78$ 148.78

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

-0.41%

+0.01%

+6.40%

+6.40%

قیمت لحظه‌ ای Robinhood xStock (HOODX) برابر است با $ 146.13. در 24 ساعت گذشته، HOODX در بازه قیمتی حداقل $ 141.69 تا حداکثر $ 148.78 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HOODX برابر با $ 153.08036045849482 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 91.00407335090168 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HOODX در یک ساعت گذشته -0.41%، در 24 ساعت گذشته +0.01% و در 7 روز گذشته +6.40% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Robinhood xStock (HOODX)

No.1505

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

$ 54.55K
$ 54.55K$ 54.55K

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84749489
30,999.84749489 30,999.84749489

SOL

ارزش بازار فعلی Robinhood xStock برابر است با $ 4.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.55K. عرضه در گردش HOODX برابر است با 31.00K، و عرضه کل آن 30999.84749489 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.53M است.

تاریخچه قیمت Robinhood xStock (HOODX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Robinhood xStock برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0146+0.01%
30 روز$ +24.33+19.97%
60 روز$ +42.22+40.63%
90 روز$ +42.11+40.48%
تغییر قیمت امروز Robinhood xStock

امروز، HOODX تغییر $ +0.0146 (+0.01%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Robinhood xStock

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +24.33 (+19.97%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Robinhood xStock

با گسترش بازه به 60 روز، HOODX تغییر $ +42.22 (+40.63%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Robinhood xStock

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +42.11 (+40.48%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Robinhood xStock (HOODX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Robinhood xStock را ببینید.

Robinhood xStockHOODX چیست

Robinhood xStock (HOODx) یک گواهی پیگیری است که به صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر شده است. HOODx قیمت سهام شرکت Robinhood Markets, Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Robinhood به شرکت‌کنندگان بازار رمزارز طراحی شده است، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین نیز حفظ می‌شود.

هم اکنون Robinhood xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Robinhood xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ HOODX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Robinhood xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Robinhood xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock (USD)

ارزش Robinhood xStock (HOODX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Robinhood xStock (HOODX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Robinhood xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Robinhood xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس Robinhood xStock (HOODX)

درک، توکنومیکس Robinhood xStock (HOODX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOODX بیشتر بدانید!

نحوه خریدRobinhood xStock (HOODX)

آیا به دنبال نحوه خرید Robinhood xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Robinhood xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

HOODX به ارزهای محلی

1 Robinhood xStock(HOODX) به VND
3,845,410.95
1 Robinhood xStock(HOODX) به AUD
A$222.1176
1 Robinhood xStock(HOODX) به GBP
108.1362
1 Robinhood xStock(HOODX) به EUR
124.2105
1 Robinhood xStock(HOODX) به USD
$146.13
1 Robinhood xStock(HOODX) به MYR
RM613.746
1 Robinhood xStock(HOODX) به TRY
6,131.6148
1 Robinhood xStock(HOODX) به JPY
¥22,211.76
1 Robinhood xStock(HOODX) به ARS
ARS$209,354.6058
1 Robinhood xStock(HOODX) به RUB
11,579.3412
1 Robinhood xStock(HOODX) به INR
12,891.5886
1 Robinhood xStock(HOODX) به IDR
Rp2,435,499.0258
1 Robinhood xStock(HOODX) به PHP
8,642.1282
1 Robinhood xStock(HOODX) به EGP
￡E.6,932.4072
1 Robinhood xStock(HOODX) به BRL
R$784.7181
1 Robinhood xStock(HOODX) به CAD
C$203.1207
1 Robinhood xStock(HOODX) به BDT
17,883.3894
1 Robinhood xStock(HOODX) به NGN
213,016.6236
1 Robinhood xStock(HOODX) به COP
$562,037.8995
1 Robinhood xStock(HOODX) به ZAR
R.2,516.3586
1 Robinhood xStock(HOODX) به UAH
6,154.9956
1 Robinhood xStock(HOODX) به TZS
T.Sh.360,813.9669
1 Robinhood xStock(HOODX) به VES
Bs31,125.69
1 Robinhood xStock(HOODX) به CLP
$137,362.2
1 Robinhood xStock(HOODX) به PKR
Rs41,255.4216
1 Robinhood xStock(HOODX) به KZT
78,606.2496
1 Robinhood xStock(HOODX) به THB
฿4,766.7606
1 Robinhood xStock(HOODX) به TWD
NT$4,478.8845
1 Robinhood xStock(HOODX) به AED
د.إ536.2971
1 Robinhood xStock(HOODX) به CHF
Fr115.4427
1 Robinhood xStock(HOODX) به HKD
HK$1,133.9688
1 Robinhood xStock(HOODX) به AMD
֏56,159.2203
1 Robinhood xStock(HOODX) به MAD
.د.م1,347.3186
1 Robinhood xStock(HOODX) به MXN
$2,687.3307
1 Robinhood xStock(HOODX) به SAR
ريال547.9875
1 Robinhood xStock(HOODX) به ETB
Br22,132.8498
1 Robinhood xStock(HOODX) به KES
KSh18,891.6864
1 Robinhood xStock(HOODX) به JOD
د.أ103.60617
1 Robinhood xStock(HOODX) به PLN
530.4519
1 Robinhood xStock(HOODX) به RON
лв637.1268
1 Robinhood xStock(HOODX) به SEK
kr1,367.7768
1 Robinhood xStock(HOODX) به BGN
лв244.0371
1 Robinhood xStock(HOODX) به HUF
Ft48,709.5129
1 Robinhood xStock(HOODX) به CZK
3,048.2718
1 Robinhood xStock(HOODX) به KWD
د.ك44.71578
1 Robinhood xStock(HOODX) به ILS
474.9225
1 Robinhood xStock(HOODX) به BOB
Bs1,011.2196
1 Robinhood xStock(HOODX) به AZN
248.421
1 Robinhood xStock(HOODX) به TJS
SM1,351.7025
1 Robinhood xStock(HOODX) به GEL
397.4736
1 Robinhood xStock(HOODX) به AOA
Kz133,695.7983
1 Robinhood xStock(HOODX) به BHD
.د.ب54.94488
1 Robinhood xStock(HOODX) به BMD
$146.13
1 Robinhood xStock(HOODX) به DKK
kr935.232
1 Robinhood xStock(HOODX) به HNL
L3,850.5255
1 Robinhood xStock(HOODX) به MUR
6,645.9924
1 Robinhood xStock(HOODX) به NAD
$2,516.3586
1 Robinhood xStock(HOODX) به NOK
kr1,458.3774
1 Robinhood xStock(HOODX) به NZD
$252.8049
1 Robinhood xStock(HOODX) به PAB
B/.146.13
1 Robinhood xStock(HOODX) به PGK
K613.746
1 Robinhood xStock(HOODX) به QAR
ر.ق531.9132
1 Robinhood xStock(HOODX) به RSD
дин.14,694.8328
1 Robinhood xStock(HOODX) به UZS
soʻm1,782,072.8856
1 Robinhood xStock(HOODX) به ALL
L12,150.7095
1 Robinhood xStock(HOODX) به ANG
ƒ261.5727
1 Robinhood xStock(HOODX) به AWG
ƒ263.034
1 Robinhood xStock(HOODX) به BBD
$292.26
1 Robinhood xStock(HOODX) به BAM
KM245.4984
1 Robinhood xStock(HOODX) به BIF
Fr434,882.88
1 Robinhood xStock(HOODX) به BND
$188.5077
1 Robinhood xStock(HOODX) به BSD
$146.13
1 Robinhood xStock(HOODX) به JMD
$23,431.9455
1 Robinhood xStock(HOODX) به KHR
589,232.6925
1 Robinhood xStock(HOODX) به KMF
Fr61,812.99
1 Robinhood xStock(HOODX) به LAK
3,176,739.0669
1 Robinhood xStock(HOODX) به LKR
රු44,455.6686
1 Robinhood xStock(HOODX) به MDL
L2,475.4422
1 Robinhood xStock(HOODX) به MGA
Ar655,290.759
1 Robinhood xStock(HOODX) به MOP
P1,169.04
1 Robinhood xStock(HOODX) به MVR
2,235.789
1 Robinhood xStock(HOODX) به MWK
MK253,697.7543
1 Robinhood xStock(HOODX) به MZN
MT9,339.1683
1 Robinhood xStock(HOODX) به NPR
रु20,630.6334
1 Robinhood xStock(HOODX) به PYG
1,036,353.96
1 Robinhood xStock(HOODX) به RWF
Fr212,034.63
1 Robinhood xStock(HOODX) به SBD
$1,202.6499
1 Robinhood xStock(HOODX) به SCR
1,997.5971
1 Robinhood xStock(HOODX) به SRD
$5,829.1257
1 Robinhood xStock(HOODX) به SVC
$1,278.6375
1 Robinhood xStock(HOODX) به SZL
L2,516.3586
1 Robinhood xStock(HOODX) به TMT
m512.9163
1 Robinhood xStock(HOODX) به TND
د.ت426.40734
1 Robinhood xStock(HOODX) به TTD
$992.2227
1 Robinhood xStock(HOODX) به UGX
Sh509,116.92
1 Robinhood xStock(HOODX) به XAF
Fr82,125.06
1 Robinhood xStock(HOODX) به XCD
$394.551
1 Robinhood xStock(HOODX) به XOF
Fr82,125.06
1 Robinhood xStock(HOODX) به XPF
Fr14,905.26
1 Robinhood xStock(HOODX) به BWP
P1,950.8355
1 Robinhood xStock(HOODX) به BZD
$293.7213
1 Robinhood xStock(HOODX) به CVE
$13,869.1983
1 Robinhood xStock(HOODX) به DJF
Fr25,865.01
1 Robinhood xStock(HOODX) به DOP
$9,359.6265
1 Robinhood xStock(HOODX) به DZD
د.ج18,999.8226
1 Robinhood xStock(HOODX) به FJD
$330.2538
1 Robinhood xStock(HOODX) به GNF
Fr1,270,600.35
1 Robinhood xStock(HOODX) به GTQ
Q1,119.3558
1 Robinhood xStock(HOODX) به GYD
$30,596.6994
1 Robinhood xStock(HOODX) به ISK
kr17,827.86

منابع Robinhood xStock

برای درک عمیق‌ تر Robinhood xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Robinhood xStock
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Robinhood xStock

امروز Robinhood xStock (HOODX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HOODX به واحد USD برابر است با 146.13 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HOODX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HOODX نسبت به USD برابر است با $ 146.13. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Robinhood xStock چقدر است؟
ارزش بازار HOODX برابر است با $ 4.53M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HOODX چقدر است؟
عرضه در گردش HOODX برابر است با 31.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOODX چقدر بوده است؟
HOODX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 153.08036045849482 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HOODX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HOODX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 91.00407335090168 USD رسید.
حجم معاملات HOODX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOODX برابر است با $ 54.55K USD.
آیا HOODX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HOODX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOODX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:06:02 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Robinhood xStock (HOODX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب HOODX به USD

مقدار

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 146.13 USD

معامله HOODX

/USDTHOODX
$146.13
$146.13$146.13
0.00%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,461.36
$114,461.36$114,461.36

-0.44%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,140.68
$4,140.68$4,140.68

-0.77%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05549
$0.05549$0.05549

-0.39%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.47
$201.47$201.47

+0.67%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2344
$4.2344$4.2344

-18.35%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,140.68
$4,140.68$4,140.68

-0.77%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,461.36
$114,461.36$114,461.36

-0.44%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.47
$201.47$201.47

+0.67%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6460
$2.6460$2.6460

-0.57%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,146.31
$1,146.31$1,146.31

+0.23%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001180
$0.001180$0.001180

+96.66%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01805
$0.01805$0.01805

+80.50%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001595
$0.0000000000000001595$0.0000000000000001595

+1,363.30%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1629
$0.1629$0.1629

+225.80%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000291
$0.0000000000291$0.0000000000291

+185.29%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04587
$0.04587$0.04587

+129.35%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01805
$0.01805$0.01805

+80.50%