قیمت امروز ShotsAI

قیمت لحظه‌ ای ShotsAI (SHOT) در حال حاضر برابر با $ 0.0000697 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 45.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHOT به USD برابر با $ 0.0000697 برای هر SHOT می‌ باشد.

توکن ShotsAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SHOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHOT در بازه‌ ای بین $ 0.0000412 (حداقل) و $ 0.0000958 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHOT طی یک ساعت گذشته به میزان -2.79% و در هفت روز اخیر به میزان -70.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 827.03K رسیده است.

اطلاعات بازار ShotsAI (SHOT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 827.03K$ 827.03K $ 827.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.70K$ 69.70K $ 69.70K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی ShotsAI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 827.03K. عرضه در گردش SHOT برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.70K است.