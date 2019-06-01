قیمت امروز Harmony

قیمت لحظه‌ ای Harmony (ONE) در حال حاضر برابر با $ 0.0007725 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ONE به USD برابر با $ 0.0007725 برای هر ONE می‌ باشد.

توکن Harmony در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #683 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11.55M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14.96B ONE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ONE در بازه‌ ای بین $ 0.0006984 (حداقل) و $ 0.0009346 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.3798319197326405 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00125670166096 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ONE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -38.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 274.29K رسیده است.

اطلاعات بازار Harmony (ONE)

رتبه No.683 ارزش بازار $ 11.55M$ 11.55M $ 11.55M حجم (24 ساعته) $ 274.29K$ 274.29K $ 274.29K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.55M$ 11.55M $ 11.55M سرمایه در گردش 14.96B 14.96B 14.96B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392 تاریخ صدور 2019-06-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.003175$ 0.003175 $ 0.003175 بلاک چین عمومی ONE

ارزش بازار فعلی Harmony برابر است با $ 11.55M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 274.29K. عرضه در گردش ONE برابر است با 14.96B، و عرضه کل آن 14957704670.76291392 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.55M است.