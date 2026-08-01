قیمت امروز GoldZip

قیمت لحظه‌ ای GoldZip (XGZ) در حال حاضر برابر با $ 140.72 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XGZ به USD برابر با $ 140.72 برای هر XGZ می‌ باشد.

توکن GoldZip در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4031 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 XGZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XGZ در بازه‌ ای بین $ 139.46 (حداقل) و $ 141.03 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 269.7016410914292 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 116.86605494273000709 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XGZ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +0.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.51K رسیده است.

اطلاعات بازار GoldZip (XGZ)

رتبه No.4031 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 56.51K$ 56.51K $ 56.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 18,000 18,000 18,000 عرضه کل 39,000 39,000 39,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی GoldZip برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.51K. عرضه در گردش XGZ برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 39000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.53M است.