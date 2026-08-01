قیمت امروز Electra Protocol

قیمت لحظه‌ ای Electra Protocol (XEP) در حال حاضر برابر با $ 0.0001712 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XEP به USD برابر با $ 0.0001712 برای هر XEP می‌ باشد.

توکن Electra Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1414 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.16M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.43B XEP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XEP در بازه‌ ای بین $ 0.0001561 (حداقل) و $ 0.0001742 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00364294 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00013311829641454 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XEP طی یک ساعت گذشته به میزان +1.72% و در هفت روز اخیر به میزان +2.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 63.03K رسیده است.

اطلاعات بازار Electra Protocol (XEP)

رتبه No.1414 ارزش بازار $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M حجم (24 ساعته) $ 63.03K$ 63.03K $ 63.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M سرمایه در گردش 18.43B 18.43B 18.43B حداکثر عرضه 30,000,000,560 30,000,000,560 30,000,000,560 عرضه کل 18,430,559,068 18,430,559,068 18,430,559,068 نرخ گردش 61.43% بلاک چین عمومی XEP

ارزش بازار فعلی Electra Protocol برابر است با $ 3.16M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.03K. عرضه در گردش XEP برابر است با 18.43B، و عرضه کل آن 18430559068 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.14M است.