قیمت لحظه‌ ای Coinbase امروز برابر است با 360.62 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COINON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COINON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Coinbase امروز برابر است با 360.62 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COINON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COINON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره COINON

اطلاعات قیمت COINON

وب‌سایت رسمی COINON

توکنومیکس COINON

پیش‌بینی قیمت COINON

تاریخچه COINON

راهنمای خرید COINON

مبدل COINON به ارز فیات

اسپات COINON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Coinbase

Coinbase قیمت لحظه ای(COINON)

قیمت لحظه‌ ای 1 COINON به USD:

$360.62
$360.62$360.62
-1.14%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Coinbase (COINON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:59:18 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Coinbase (COINON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 357.73
$ 357.73$ 357.73
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 372.67
$ 372.67$ 372.67
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 357.73
$ 357.73$ 357.73

$ 372.67
$ 372.67$ 372.67

$ 398.53963644307055
$ 398.53963644307055$ 398.53963644307055

$ 293.6694422926958
$ 293.6694422926958$ 293.6694422926958

+0.48%

-1.14%

+5.02%

+5.02%

قیمت لحظه‌ ای Coinbase (COINON) برابر است با $ 360.62. در 24 ساعت گذشته، COINON در بازه قیمتی حداقل $ 357.73 تا حداکثر $ 372.67 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته COINON برابر با $ 398.53963644307055 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 293.6694422926958 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، COINON در یک ساعت گذشته +0.48%، در 24 ساعت گذشته -1.14% و در 7 روز گذشته +5.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Coinbase (COINON)

No.2608

$ 435.75K
$ 435.75K$ 435.75K

$ 59.81K
$ 59.81K$ 59.81K

$ 435.75K
$ 435.75K$ 435.75K

1.21K
1.21K 1.21K

1,208.33017723
1,208.33017723 1,208.33017723

ETH

ارزش بازار فعلی Coinbase برابر است با $ 435.75K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.81K. عرضه در گردش COINON برابر است با 1.21K، و عرضه کل آن 1208.33017723 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 435.75K است.

تاریخچه قیمت Coinbase (COINON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Coinbase برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -4.1585-1.14%
30 روز$ +52.38+16.99%
60 روز$ +110.62+44.24%
90 روز$ +110.62+44.24%
تغییر قیمت امروز Coinbase

امروز، COINON تغییر $ -4.1585 (-1.14%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Coinbase

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +52.38 (+16.99%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Coinbase

با گسترش بازه به 60 روز، COINON تغییر $ +110.62 (+44.24%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Coinbase

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +110.62 (+44.24%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Coinbase (COINON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Coinbase را ببینید.

CoinbaseCOINON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Coinbase در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Coinbase خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ COINON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Coinbase را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Coinbase شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Coinbase (USD)

ارزش Coinbase (COINON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Coinbase (COINON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Coinbase را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Coinbase را بررسی کنید!

توکنومیکس Coinbase (COINON)

درک، توکنومیکس Coinbase (COINON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COINON بیشتر بدانید!

نحوه خریدCoinbase (COINON)

آیا به دنبال نحوه خرید Coinbase هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Coinbase را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

COINON به ارزهای محلی

1 Coinbase(COINON) به VND
9,489,715.3
1 Coinbase(COINON) به AUD
A$548.1424
1 Coinbase(COINON) به GBP
266.8588
1 Coinbase(COINON) به EUR
306.527
1 Coinbase(COINON) به USD
$360.62
1 Coinbase(COINON) به MYR
RM1,514.604
1 Coinbase(COINON) به TRY
15,131.6152
1 Coinbase(COINON) به JPY
¥54,814.24
1 Coinbase(COINON) به ARS
ARS$516,645.8492
1 Coinbase(COINON) به RUB
28,575.5288
1 Coinbase(COINON) به INR
31,813.8964
1 Coinbase(COINON) به IDR
Rp6,010,330.9292
1 Coinbase(COINON) به PHP
21,327.0668
1 Coinbase(COINON) به EGP
￡E.17,107.8128
1 Coinbase(COINON) به BRL
R$1,936.5294
1 Coinbase(COINON) به CAD
C$501.2618
1 Coinbase(COINON) به BDT
44,132.6756
1 Coinbase(COINON) به NGN
525,682.9864
1 Coinbase(COINON) به COP
$1,386,998.613
1 Coinbase(COINON) به ZAR
R.6,209.8764
1 Coinbase(COINON) به UAH
15,189.3144
1 Coinbase(COINON) به TZS
T.Sh.890,417.6606
1 Coinbase(COINON) به VES
Bs76,812.06
1 Coinbase(COINON) به CLP
$338,982.8
1 Coinbase(COINON) به PKR
Rs101,810.2384
1 Coinbase(COINON) به KZT
193,984.7104
1 Coinbase(COINON) به THB
฿11,763.4244
1 Coinbase(COINON) به TWD
NT$11,053.003
1 Coinbase(COINON) به AED
د.إ1,323.4754
1 Coinbase(COINON) به CHF
Fr284.8898
1 Coinbase(COINON) به HKD
HK$2,798.4112
1 Coinbase(COINON) به AMD
֏138,589.8722
1 Coinbase(COINON) به MAD
.د.م3,324.9164
1 Coinbase(COINON) به MXN
$6,631.8018
1 Coinbase(COINON) به SAR
ريال1,352.325
1 Coinbase(COINON) به ETB
Br54,619.5052
1 Coinbase(COINON) به KES
KSh46,620.9536
1 Coinbase(COINON) به JOD
د.أ255.67958
1 Coinbase(COINON) به PLN
1,309.0506
1 Coinbase(COINON) به RON
лв1,572.3032
1 Coinbase(COINON) به SEK
kr3,375.4032
1 Coinbase(COINON) به BGN
лв602.2354
1 Coinbase(COINON) به HUF
Ft120,205.4646
1 Coinbase(COINON) به CZK
7,522.5332
1 Coinbase(COINON) به KWD
د.ك110.34972
1 Coinbase(COINON) به ILS
1,172.015
1 Coinbase(COINON) به BOB
Bs2,495.4904
1 Coinbase(COINON) به AZN
613.054
1 Coinbase(COINON) به TJS
SM3,335.735
1 Coinbase(COINON) به GEL
980.8864
1 Coinbase(COINON) به AOA
Kz329,934.8442
1 Coinbase(COINON) به BHD
.د.ب135.59312
1 Coinbase(COINON) به BMD
$360.62
1 Coinbase(COINON) به DKK
kr2,307.968
1 Coinbase(COINON) به HNL
L9,502.337
1 Coinbase(COINON) به MUR
16,400.9976
1 Coinbase(COINON) به NAD
$6,209.8764
1 Coinbase(COINON) به NOK
kr3,598.9876
1 Coinbase(COINON) به NZD
$623.8726
1 Coinbase(COINON) به PAB
B/.360.62
1 Coinbase(COINON) به PGK
K1,514.604
1 Coinbase(COINON) به QAR
ر.ق1,312.6568
1 Coinbase(COINON) به RSD
дин.36,263.9472
1 Coinbase(COINON) به UZS
soʻm4,397,804.1744
1 Coinbase(COINON) به ALL
L29,985.553
1 Coinbase(COINON) به ANG
ƒ645.5098
1 Coinbase(COINON) به AWG
ƒ649.116
1 Coinbase(COINON) به BBD
$721.24
1 Coinbase(COINON) به BAM
KM605.8416
1 Coinbase(COINON) به BIF
Fr1,073,205.12
1 Coinbase(COINON) به BND
$465.1998
1 Coinbase(COINON) به BSD
$360.62
1 Coinbase(COINON) به JMD
$57,825.417
1 Coinbase(COINON) به KHR
1,454,109.995
1 Coinbase(COINON) به KMF
Fr152,542.26
1 Coinbase(COINON) به LAK
7,839,565.0606
1 Coinbase(COINON) به LKR
රු109,707.8164
1 Coinbase(COINON) به MDL
L6,108.9028
1 Coinbase(COINON) به MGA
Ar1,617,128.266
1 Coinbase(COINON) به MOP
P2,884.96
1 Coinbase(COINON) به MVR
5,517.486
1 Coinbase(COINON) به MWK
MK626,075.9882
1 Coinbase(COINON) به MZN
MT23,047.2242
1 Coinbase(COINON) به NPR
रु50,912.3316
1 Coinbase(COINON) به PYG
2,557,517.04
1 Coinbase(COINON) به RWF
Fr523,259.62
1 Coinbase(COINON) به SBD
$2,967.9026
1 Coinbase(COINON) به SCR
4,929.6754
1 Coinbase(COINON) به SRD
$14,385.1318
1 Coinbase(COINON) به SVC
$3,155.425
1 Coinbase(COINON) به SZL
L6,209.8764
1 Coinbase(COINON) به TMT
m1,265.7762
1 Coinbase(COINON) به TND
د.ت1,052.28916
1 Coinbase(COINON) به TTD
$2,448.6098
1 Coinbase(COINON) به UGX
Sh1,256,400.08
1 Coinbase(COINON) به XAF
Fr202,668.44
1 Coinbase(COINON) به XCD
$973.674
1 Coinbase(COINON) به XOF
Fr202,668.44
1 Coinbase(COINON) به XPF
Fr36,783.24
1 Coinbase(COINON) به BWP
P4,814.277
1 Coinbase(COINON) به BZD
$724.8462
1 Coinbase(COINON) به CVE
$34,226.4442
1 Coinbase(COINON) به DJF
Fr63,829.74
1 Coinbase(COINON) به DOP
$23,097.711
1 Coinbase(COINON) به DZD
د.ج46,887.8124
1 Coinbase(COINON) به FJD
$815.0012
1 Coinbase(COINON) به GNF
Fr3,135,590.9
1 Coinbase(COINON) به GTQ
Q2,762.3492
1 Coinbase(COINON) به GYD
$75,506.6156
1 Coinbase(COINON) به ISK
kr43,995.64

منابع Coinbase

برای درک عمیق‌ تر Coinbase، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Coinbase
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Coinbase

امروز Coinbase (COINON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای COINON به واحد USD برابر است با 360.62 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی COINON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی COINON نسبت به USD برابر است با $ 360.62. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Coinbase چقدر است؟
ارزش بازار COINON برابر است با $ 435.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش COINON چقدر است؟
عرضه در گردش COINON برابر است با 1.21K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت COINON چقدر بوده است؟
COINON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 398.53963644307055 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت COINON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
COINON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 293.6694422926958 USD رسید.
حجم معاملات COINON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COINON برابر است با $ 59.81K USD.
آیا COINON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد COINON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COINON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:59:18 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Coinbase (COINON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب COINON به USD

مقدار

COINON
COINON
USD
USD

1 COINON = 360.62 USD

معامله COINON

/USDTCOINON
$360.62
$360.62$360.62
-1.31%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,438.25
$114,438.25$114,438.25

-0.46%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,136.94
$4,136.94$4,136.94

-0.86%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05716
$0.05716$0.05716

+2.60%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.34
$201.34$201.34

+0.61%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.6954
$4.6954$4.6954

-9.46%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,136.94
$4,136.94$4,136.94

-0.86%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,438.25
$114,438.25$114,438.25

-0.46%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.34
$201.34$201.34

+0.61%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6418
$2.6418$2.6418

-0.73%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,146.19
$1,146.19$1,146.19

+0.22%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001223
$0.001223$0.001223

+103.83%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01812
$0.01812$0.01812

+81.20%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001586
$0.0000000000000001586$0.0000000000000001586

+1,355.04%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1663
$0.1663$0.1663

+232.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000299
$0.0000000000299$0.0000000000299

+193.13%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04452
$0.04452$0.04452

+122.60%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01812
$0.01812$0.01812

+81.20%