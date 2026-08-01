قیمت امروز RavenCoin

قیمت لحظه‌ ای RavenCoin (RVN) در حال حاضر برابر با $ 0.00288 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RVN به USD برابر با $ 0.00288 برای هر RVN می‌ باشد.

توکن RavenCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #307 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46.94M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.30B RVN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RVN در بازه‌ ای بین $ 0.002629 (حداقل) و $ 0.003009 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.28542094 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00393271216290851 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RVN طی یک ساعت گذشته به میزان -1.00% و در هفت روز اخیر به میزان -20.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.56K رسیده است.

اطلاعات بازار RavenCoin (RVN)

رتبه No.307 ارزش بازار $ 46.94M$ 46.94M $ 46.94M حجم (24 ساعته) $ 57.56K$ 57.56K $ 57.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.48M$ 60.48M $ 60.48M سرمایه در گردش 16.30B 16.30B 16.30B حداکثر عرضه 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 عرضه کل 16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329 نرخ گردش 77.60% سهم بازار 0.01% قیمت صدور $ 0.026499$ 0.026499 $ 0.026499 بلاک چین عمومی RVN

ارزش بازار فعلی RavenCoin برابر است با $ 46.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.56K. عرضه در گردش RVN برابر است با 16.30B، و عرضه کل آن 16297993160.55053329 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.48M است.