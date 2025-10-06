قیمت لحظه‌ ای VPEPE امروز برابر است با 0.0712 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VPEPE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VPEPE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای VPEPE امروز برابر است با 0.0712 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VPEPE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VPEPE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره VPEPE

اطلاعات قیمت VPEPE

وایت‌ پیپر VPEPE

وب‌سایت رسمی VPEPE

توکنومیکس VPEPE

پیش‌بینی قیمت VPEPE

تاریخچه VPEPE

راهنمای خرید VPEPE

مبدل VPEPE به ارز فیات

اسپات VPEPE

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو VPEPE

VPEPE قیمت لحظه ای(VPEPE)

قیمت لحظه‌ ای 1 VPEPE به USD:

$0.0712
$0.0712$0.0712
-1.65%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای VPEPE (VPEPE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:23:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت VPEPE (VPEPE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0685
$ 0.0685$ 0.0685
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0774
$ 0.0774$ 0.0774
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0685
$ 0.0685$ 0.0685

$ 0.0774
$ 0.0774$ 0.0774

--
----

--
----

-0.56%

-1.65%

+2.59%

+2.59%

قیمت لحظه‌ ای VPEPE (VPEPE) برابر است با $ 0.0712. در 24 ساعت گذشته، VPEPE در بازه قیمتی حداقل $ 0.0685 تا حداکثر $ 0.0774 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VPEPE برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VPEPE در یک ساعت گذشته -0.56%، در 24 ساعت گذشته -1.65% و در 7 روز گذشته +2.59% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار VPEPE (VPEPE)

--
----

$ 319.68K
$ 319.68K$ 319.68K

$ 284.80M
$ 284.80M$ 284.80M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

TONCOIN

ارزش بازار فعلی VPEPE برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 319.68K. عرضه در گردش VPEPE برابر است با --، و عرضه کل آن 4000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 284.80M است.

تاریخچه قیمت VPEPE (VPEPE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت VPEPE برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.001195-1.65%
30 روز$ +0.0212+42.40%
60 روز$ +0.0212+42.40%
90 روز$ +0.0212+42.40%
تغییر قیمت امروز VPEPE

امروز، VPEPE تغییر $ -0.001195 (-1.65%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه VPEPE

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0212 (+42.40%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه VPEPE

با گسترش بازه به 60 روز، VPEPE تغییر $ +0.0212 (+42.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه VPEPE

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0212 (+42.40%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت VPEPE (VPEPE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت VPEPE را ببینید.

VPEPEVPEPE چیست

VillainPepe یک میم رو‌به‌رشد در شبکه Ton است که از میم معروف PEPE الهام گرفته شده. کاربران می‌ توانند توکن VPEPE را از روش‌ های مختلفی به دست بیاورند؛ مثل حضور روزانه، انجام مأموریت‌ ها (Missions) و دعوت از ویلن‌ ها (Villains Invitation).

هم اکنون VPEPE در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های VPEPE خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ VPEPE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره VPEPE را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید VPEPE شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت VPEPE (USD)

ارزش VPEPE (VPEPE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VPEPE (VPEPE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VPEPE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VPEPE را بررسی کنید!

توکنومیکس VPEPE (VPEPE)

درک، توکنومیکس VPEPE (VPEPE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VPEPE بیشتر بدانید!

نحوه خریدVPEPE (VPEPE)

آیا به دنبال نحوه خرید VPEPE هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی VPEPE را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

VPEPE به ارزهای محلی

1 VPEPE(VPEPE) به VND
1,873.628
1 VPEPE(VPEPE) به AUD
A$0.108224
1 VPEPE(VPEPE) به GBP
0.052688
1 VPEPE(VPEPE) به EUR
0.06052
1 VPEPE(VPEPE) به USD
$0.0712
1 VPEPE(VPEPE) به MYR
RM0.29904
1 VPEPE(VPEPE) به TRY
2.987552
1 VPEPE(VPEPE) به JPY
¥10.8224
1 VPEPE(VPEPE) به ARS
ARS$102.005392
1 VPEPE(VPEPE) به RUB
5.641176
1 VPEPE(VPEPE) به INR
6.281264
1 VPEPE(VPEPE) به IDR
Rp1,186.666192
1 VPEPE(VPEPE) به PHP
4.208632
1 VPEPE(VPEPE) به EGP
￡E.3.377728
1 VPEPE(VPEPE) به BRL
R$0.382344
1 VPEPE(VPEPE) به CAD
C$0.098968
1 VPEPE(VPEPE) به BDT
8.713456
1 VPEPE(VPEPE) به NGN
103.789664
1 VPEPE(VPEPE) به COP
$273.84588
1 VPEPE(VPEPE) به ZAR
R.1.225352
1 VPEPE(VPEPE) به UAH
2.998944
1 VPEPE(VPEPE) به TZS
T.Sh.175.802056
1 VPEPE(VPEPE) به VES
Bs15.1656
1 VPEPE(VPEPE) به CLP
$66.928
1 VPEPE(VPEPE) به PKR
Rs20.101184
1 VPEPE(VPEPE) به KZT
38.299904
1 VPEPE(VPEPE) به THB
฿2.32112
1 VPEPE(VPEPE) به TWD
NT$2.180856
1 VPEPE(VPEPE) به AED
د.إ0.261304
1 VPEPE(VPEPE) به CHF
Fr0.056248
1 VPEPE(VPEPE) به HKD
HK$0.552512
1 VPEPE(VPEPE) به AMD
֏27.362872
1 VPEPE(VPEPE) به MAD
.د.م0.656464
1 VPEPE(VPEPE) به MXN
$1.309368
1 VPEPE(VPEPE) به SAR
ريال0.267
1 VPEPE(VPEPE) به ETB
Br10.783952
1 VPEPE(VPEPE) به KES
KSh9.204736
1 VPEPE(VPEPE) به JOD
د.أ0.0504808
1 VPEPE(VPEPE) به PLN
0.258456
1 VPEPE(VPEPE) به RON
лв0.310432
1 VPEPE(VPEPE) به SEK
kr0.666432
1 VPEPE(VPEPE) به BGN
лв0.118904
1 VPEPE(VPEPE) به HUF
Ft23.740928
1 VPEPE(VPEPE) به CZK
1.48452
1 VPEPE(VPEPE) به KWD
د.ك0.0217872
1 VPEPE(VPEPE) به ILS
0.2314
1 VPEPE(VPEPE) به BOB
Bs0.492704
1 VPEPE(VPEPE) به AZN
0.12104
1 VPEPE(VPEPE) به TJS
SM0.6586
1 VPEPE(VPEPE) به GEL
0.193664
1 VPEPE(VPEPE) به AOA
Kz65.141592
1 VPEPE(VPEPE) به BHD
.د.ب0.0267712
1 VPEPE(VPEPE) به BMD
$0.0712
1 VPEPE(VPEPE) به DKK
kr0.45568
1 VPEPE(VPEPE) به HNL
L1.87612
1 VPEPE(VPEPE) به MUR
3.238176
1 VPEPE(VPEPE) به NAD
$1.226064
1 VPEPE(VPEPE) به NOK
kr0.709864
1 VPEPE(VPEPE) به NZD
$0.123176
1 VPEPE(VPEPE) به PAB
B/.0.0712
1 VPEPE(VPEPE) به PGK
K0.29904
1 VPEPE(VPEPE) به QAR
ر.ق0.259168
1 VPEPE(VPEPE) به RSD
дин.7.158448
1 VPEPE(VPEPE) به UZS
soʻm868.292544
1 VPEPE(VPEPE) به ALL
L5.92028
1 VPEPE(VPEPE) به ANG
ƒ0.127448
1 VPEPE(VPEPE) به AWG
ƒ0.12816
1 VPEPE(VPEPE) به BBD
$0.1424
1 VPEPE(VPEPE) به BAM
KM0.119616
1 VPEPE(VPEPE) به BIF
Fr211.8912
1 VPEPE(VPEPE) به BND
$0.091848
1 VPEPE(VPEPE) به BSD
$0.0712
1 VPEPE(VPEPE) به JMD
$11.41692
1 VPEPE(VPEPE) به KHR
287.0962
1 VPEPE(VPEPE) به KMF
Fr30.1176
1 VPEPE(VPEPE) به LAK
1,547.826056
1 VPEPE(VPEPE) به LKR
රු21.660464
1 VPEPE(VPEPE) به MDL
L1.206128
1 VPEPE(VPEPE) به MGA
Ar319.28216
1 VPEPE(VPEPE) به MOP
P0.5696
1 VPEPE(VPEPE) به MVR
1.08936
1 VPEPE(VPEPE) به MWK
MK123.611032
1 VPEPE(VPEPE) به MZN
MT4.550392
1 VPEPE(VPEPE) به NPR
रु10.052016
1 VPEPE(VPEPE) به PYG
504.9504
1 VPEPE(VPEPE) به RWF
Fr103.3112
1 VPEPE(VPEPE) به SBD
$0.585976
1 VPEPE(VPEPE) به SCR
0.973304
1 VPEPE(VPEPE) به SRD
$2.840168
1 VPEPE(VPEPE) به SVC
$0.623
1 VPEPE(VPEPE) به SZL
L1.226064
1 VPEPE(VPEPE) به TMT
m0.249912
1 VPEPE(VPEPE) به TND
د.ت0.2077616
1 VPEPE(VPEPE) به TTD
$0.483448
1 VPEPE(VPEPE) به UGX
Sh248.0608
1 VPEPE(VPEPE) به XAF
Fr40.0144
1 VPEPE(VPEPE) به XCD
$0.19224
1 VPEPE(VPEPE) به XOF
Fr40.0144
1 VPEPE(VPEPE) به XPF
Fr7.2624
1 VPEPE(VPEPE) به BWP
P0.95052
1 VPEPE(VPEPE) به BZD
$0.143112
1 VPEPE(VPEPE) به CVE
$6.757592
1 VPEPE(VPEPE) به DJF
Fr12.6024
1 VPEPE(VPEPE) به DOP
$4.56036
1 VPEPE(VPEPE) به DZD
د.ج9.257424
1 VPEPE(VPEPE) به FJD
$0.160912
1 VPEPE(VPEPE) به GNF
Fr619.084
1 VPEPE(VPEPE) به GTQ
Q0.545392
1 VPEPE(VPEPE) به GYD
$14.907856
1 VPEPE(VPEPE) به ISK
kr8.6864

منابع VPEPE

برای درک عمیق‌ تر VPEPE، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی VPEPE
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره VPEPE

امروز VPEPE (VPEPE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VPEPE به واحد USD برابر است با 0.0712 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VPEPE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VPEPE نسبت به USD برابر است با $ 0.0712. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار VPEPE چقدر است؟
ارزش بازار VPEPE برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VPEPE چقدر است؟
عرضه در گردش VPEPE برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VPEPE چقدر بوده است؟
VPEPE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VPEPE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VPEPE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات VPEPE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VPEPE برابر است با $ 319.68K USD.
آیا VPEPE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VPEPE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VPEPE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:23:14 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VPEPE (VPEPE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب VPEPE به USD

مقدار

VPEPE
VPEPE
USD
USD

1 VPEPE = 0.0712 USD

معامله VPEPE

/USDTVPEPE
$0.0712
$0.0712$0.0712
-1.65%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,944.97
$113,944.97$113,944.97

-0.89%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,113.46
$4,113.46$4,113.46

-1.42%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05386
$0.05386$0.05386

-3.32%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.19
$200.19$200.19

+0.03%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1435
$4.1435$4.1435

-20.10%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,113.46
$4,113.46$4,113.46

-1.42%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,944.97
$113,944.97$113,944.97

-0.89%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.19
$200.19$200.19

+0.03%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6268
$2.6268$2.6268

-1.29%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.19
$1,136.19$1,136.19

-0.65%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001203
$0.001203$0.001203

+100.50%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01756
$0.01756$0.01756

+75.60%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001764
$0.0000000000000001764$0.0000000000000001764

+1,518.34%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1556
$0.1556$0.1556

+211.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000292
$0.0000000000292$0.0000000000292

+186.27%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04282
$0.04282$0.04282

+114.10%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01756
$0.01756$0.01756

+75.60%