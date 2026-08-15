قیمت امروز Fuse Network

قیمت لحظه‌ ای Fuse Network (FUSE) در حال حاضر برابر با $ 0.001531 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FUSE به USD برابر با $ 0.001531 برای هر FUSE می‌ باشد.

توکن Fuse Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2074 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 336.64K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 219.88M FUSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FUSE در بازه‌ ای بین $ 0.001412 (حداقل) و $ 0.001786 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.137374549302839 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00289929878699716 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FUSE طی یک ساعت گذشته به میزان -3.78% و در هفت روز اخیر به میزان -45.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Fuse Network (FUSE)

رتبه No.2074 ارزش بازار $ 336.64K$ 336.64K $ 336.64K حجم (24 ساعته) $ 64.42K$ 64.42K $ 64.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 599.37K$ 599.37K $ 599.37K سرمایه در گردش 219.88M 219.88M 219.88M عرضه کل 391,488,845.48103 391,488,845.48103 391,488,845.48103 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Fuse Network برابر است با $ 336.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.42K. عرضه در گردش FUSE برابر است با 219.88M، و عرضه کل آن 391488845.48103 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 599.37K است.