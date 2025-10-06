قیمت لحظه‌ ای Falcon Finance امروز برابر است با 0.9923 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USDF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USDF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Falcon Finance امروز برابر است با 0.9923 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USDF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USDF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Falcon Finance

Falcon Finance قیمت لحظه ای(USDF)

قیمت لحظه‌ ای 1 USDF به USD:

$0.9923
$0.9923$0.9923
-0.40%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Falcon Finance (USDF)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:37 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Falcon Finance (USDF) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.9481
$ 0.9481$ 0.9481
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.9481
$ 0.9481$ 0.9481

$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

-0.11%

-0.40%

-0.22%

-0.22%

قیمت لحظه‌ ای Falcon Finance (USDF) برابر است با $ 0.9923. در 24 ساعت گذشته، USDF در بازه قیمتی حداقل $ 0.9481 تا حداکثر $ 0.9995 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته USDF برابر با $ 1.0243014891348232 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.909369011278203 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، USDF در یک ساعت گذشته -0.11%، در 24 ساعت گذشته -0.40% و در 7 روز گذشته -0.22% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Falcon Finance (USDF)

No.202

$ 2.09B
$ 2.09B$ 2.09B

$ 82.46K
$ 82.46K$ 82.46K

$ 2.09B
$ 2.09B$ 2.09B

2.10B
2.10B 2.10B

2,102,068,613.3321984
2,102,068,613.3321984 2,102,068,613.3321984

ETH

ارزش بازار فعلی Falcon Finance برابر است با $ 2.09B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 82.46K. عرضه در گردش USDF برابر است با 2.10B، و عرضه کل آن 2102068613.3321984 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.09B است.

تاریخچه قیمت Falcon Finance (USDF) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Falcon Finance برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.003985-0.40%
30 روز$ -0.006-0.61%
60 روز$ +0.0073+0.74%
90 روز$ -0.0037-0.38%
تغییر قیمت امروز Falcon Finance

امروز، USDF تغییر $ -0.003985 (-0.40%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Falcon Finance

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.006 (-0.61%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Falcon Finance

با گسترش بازه به 60 روز، USDF تغییر $ +0.0073 (+0.74%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Falcon Finance

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0037 (-0.38%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Falcon Finance (USDF) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Falcon Finance را ببینید.

Falcon FinanceUSDF چیست

فالکون فایننس (Falcon Finance) یک پروتکل دلار مصنوعی نسل بعدی است که برای ارائه تولید بازده پایدار و رقابتی در تمام شرایط بازار طراحی شده است. فالکون فایننس که بر اساس چارچوب‌های ریسک در سطح نهادی و با پایه شفافیت ساخته شده است، معیار جدیدی را برای دارایی‌های مصنوعی در امور مالی غیرمتمرکز تعیین می‌کند.

هم اکنون Falcon Finance در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Falcon Finance خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ USDF را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Falcon Finance را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Falcon Finance شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Falcon Finance (USD)

ارزش Falcon Finance (USDF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Falcon Finance (USDF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Falcon Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Falcon Finance را بررسی کنید!

توکنومیکس Falcon Finance (USDF)

درک، توکنومیکس Falcon Finance (USDF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USDF بیشتر بدانید!

نحوه خریدFalcon Finance (USDF)

آیا به دنبال نحوه خرید Falcon Finance هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Falcon Finance را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

USDF به ارزهای محلی

1 Falcon Finance(USDF) به VND
26,112.3745
1 Falcon Finance(USDF) به AUD
A$1.508296
1 Falcon Finance(USDF) به GBP
0.734302
1 Falcon Finance(USDF) به EUR
0.843455
1 Falcon Finance(USDF) به USD
$0.9923
1 Falcon Finance(USDF) به MYR
RM4.16766
1 Falcon Finance(USDF) به TRY
41.636908
1 Falcon Finance(USDF) به JPY
¥150.8296
1 Falcon Finance(USDF) به ARS
ARS$1,421.628518
1 Falcon Finance(USDF) به RUB
78.619929
1 Falcon Finance(USDF) به INR
87.540706
1 Falcon Finance(USDF) به IDR
Rp16,538.326718
1 Falcon Finance(USDF) به PHP
58.654853
1 Falcon Finance(USDF) به EGP
￡E.47.074712
1 Falcon Finance(USDF) به BRL
R$5.328651
1 Falcon Finance(USDF) به CAD
C$1.379297
1 Falcon Finance(USDF) به BDT
121.437674
1 Falcon Finance(USDF) به NGN
1,446.495556
1 Falcon Finance(USDF) به COP
$3,816.534645
1 Falcon Finance(USDF) به ZAR
R.17.077483
1 Falcon Finance(USDF) به UAH
41.795676
1 Falcon Finance(USDF) به TZS
T.Sh.2,450.117699
1 Falcon Finance(USDF) به VES
Bs211.3599
1 Falcon Finance(USDF) به CLP
$932.762
1 Falcon Finance(USDF) به PKR
Rs280.146136
1 Falcon Finance(USDF) به KZT
533.778016
1 Falcon Finance(USDF) به THB
฿32.34898
1 Falcon Finance(USDF) به TWD
NT$30.394149
1 Falcon Finance(USDF) به AED
د.إ3.641741
1 Falcon Finance(USDF) به CHF
Fr0.783917
1 Falcon Finance(USDF) به HKD
HK$7.700248
1 Falcon Finance(USDF) به AMD
֏381.350813
1 Falcon Finance(USDF) به MAD
.د.م9.149006
1 Falcon Finance(USDF) به MXN
$18.248397
1 Falcon Finance(USDF) به SAR
ريال3.721125
1 Falcon Finance(USDF) به ETB
Br150.293758
1 Falcon Finance(USDF) به KES
KSh128.284544
1 Falcon Finance(USDF) به JOD
د.أ0.7035407
1 Falcon Finance(USDF) به PLN
3.602049
1 Falcon Finance(USDF) به RON
лв4.326428
1 Falcon Finance(USDF) به SEK
kr9.287928
1 Falcon Finance(USDF) به BGN
лв1.657141
1 Falcon Finance(USDF) به HUF
Ft330.872512
1 Falcon Finance(USDF) به CZK
20.689455
1 Falcon Finance(USDF) به KWD
د.ك0.3036438
1 Falcon Finance(USDF) به ILS
3.224975
1 Falcon Finance(USDF) به BOB
Bs6.866716
1 Falcon Finance(USDF) به AZN
1.68691
1 Falcon Finance(USDF) به TJS
SM9.178775
1 Falcon Finance(USDF) به GEL
2.699056
1 Falcon Finance(USDF) به AOA
Kz907.865193
1 Falcon Finance(USDF) به BHD
.د.ب0.3731048
1 Falcon Finance(USDF) به BMD
$0.9923
1 Falcon Finance(USDF) به DKK
kr6.35072
1 Falcon Finance(USDF) به HNL
L26.147105
1 Falcon Finance(USDF) به MUR
45.129804
1 Falcon Finance(USDF) به NAD
$17.087406
1 Falcon Finance(USDF) به NOK
kr9.893231
1 Falcon Finance(USDF) به NZD
$1.716679
1 Falcon Finance(USDF) به PAB
B/.0.9923
1 Falcon Finance(USDF) به PGK
K4.16766
1 Falcon Finance(USDF) به QAR
ر.ق3.611972
1 Falcon Finance(USDF) به RSD
дин.99.765842
1 Falcon Finance(USDF) به UZS
soʻm12,101.217576
1 Falcon Finance(USDF) به ALL
L82.509745
1 Falcon Finance(USDF) به ANG
ƒ1.776217
1 Falcon Finance(USDF) به AWG
ƒ1.78614
1 Falcon Finance(USDF) به BBD
$1.9846
1 Falcon Finance(USDF) به BAM
KM1.667064
1 Falcon Finance(USDF) به BIF
Fr2,953.0848
1 Falcon Finance(USDF) به BND
$1.280067
1 Falcon Finance(USDF) به BSD
$0.9923
1 Falcon Finance(USDF) به JMD
$159.115305
1 Falcon Finance(USDF) به KHR
4,001.201675
1 Falcon Finance(USDF) به KMF
Fr419.7429
1 Falcon Finance(USDF) به LAK
21,571.738699
1 Falcon Finance(USDF) به LKR
රු301.877506
1 Falcon Finance(USDF) به MDL
L16.809562
1 Falcon Finance(USDF) به MGA
Ar4,449.77089
1 Falcon Finance(USDF) به MOP
P7.9384
1 Falcon Finance(USDF) به MVR
15.18219
1 Falcon Finance(USDF) به MWK
MK1,722.741953
1 Falcon Finance(USDF) به MZN
MT63.417893
1 Falcon Finance(USDF) به NPR
रु140.092914
1 Falcon Finance(USDF) به PYG
7,037.3916
1 Falcon Finance(USDF) به RWF
Fr1,439.8273
1 Falcon Finance(USDF) به SBD
$8.166629
1 Falcon Finance(USDF) به SCR
13.564741
1 Falcon Finance(USDF) به SRD
$39.582847
1 Falcon Finance(USDF) به SVC
$8.682625
1 Falcon Finance(USDF) به SZL
L17.087406
1 Falcon Finance(USDF) به TMT
m3.482973
1 Falcon Finance(USDF) به TND
د.ت2.8955314
1 Falcon Finance(USDF) به TTD
$6.737717
1 Falcon Finance(USDF) به UGX
Sh3,457.1732
1 Falcon Finance(USDF) به XAF
Fr557.6726
1 Falcon Finance(USDF) به XCD
$2.67921
1 Falcon Finance(USDF) به XOF
Fr557.6726
1 Falcon Finance(USDF) به XPF
Fr101.2146
1 Falcon Finance(USDF) به BWP
P13.247205
1 Falcon Finance(USDF) به BZD
$1.994523
1 Falcon Finance(USDF) به CVE
$94.179193
1 Falcon Finance(USDF) به DJF
Fr175.6371
1 Falcon Finance(USDF) به DOP
$63.556815
1 Falcon Finance(USDF) به DZD
د.ج129.018846
1 Falcon Finance(USDF) به FJD
$2.242598
1 Falcon Finance(USDF) به GNF
Fr8,628.0485
1 Falcon Finance(USDF) به GTQ
Q7.601018
1 Falcon Finance(USDF) به GYD
$207.767774
1 Falcon Finance(USDF) به ISK
kr121.0606

منابع Falcon Finance

برای درک عمیق‌ تر Falcon Finance، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Falcon Finance
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Falcon Finance

امروز Falcon Finance (USDF) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای USDF به واحد USD برابر است با 0.9923 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی USDF نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی USDF نسبت به USD برابر است با $ 0.9923. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Falcon Finance چقدر است؟
ارزش بازار USDF برابر است با $ 2.09B USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش USDF چقدر است؟
عرضه در گردش USDF برابر است با 2.10B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDF چقدر بوده است؟
USDF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.0243014891348232 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت USDF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
USDF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.909369011278203 USD رسید.
حجم معاملات USDF چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDF برابر است با $ 82.46K USD.
آیا USDF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد USDF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDF مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:37 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Falcon Finance (USDF)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 USDF = 0.9923 USD

معامله USDF

/USDTUSDF
$0.9923
$0.9923$0.9923
-0.40%

