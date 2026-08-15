قیمت امروز XMAQUINA

قیمت لحظه‌ ای XMAQUINA (DEUS) در حال حاضر برابر با $ 0.02318 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEUS به USD برابر با $ 0.02318 برای هر DEUS می‌ باشد.

توکن XMAQUINA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1062 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4.67M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 201.37M DEUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEUS در بازه‌ ای بین $ 0.0227 (حداقل) و $ 0.02388 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0688630340253185 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0077866474801497 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEUS طی یک ساعت گذشته به میزان -2.45% و در هفت روز اخیر به میزان +12.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.48K رسیده است.

اطلاعات بازار XMAQUINA (DEUS)

رتبه No.1062 ارزش بازار $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M حجم (24 ساعته) $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.18M$ 23.18M $ 23.18M سرمایه در گردش 201.37M 201.37M 201.37M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 نرخ گردش 20.13% بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی XMAQUINA برابر است با $ 4.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.48K. عرضه در گردش DEUS برابر است با 201.37M، و عرضه کل آن 999987281.5088582 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.18M است.