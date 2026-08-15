قیمت امروز EverValue Coin

قیمت لحظه‌ ای EverValue Coin (EVA) در حال حاضر برابر با $ 33.7 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EVA به USD برابر با $ 33.7 برای هر EVA می‌ باشد.

توکن EverValue Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3869 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 EVA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EVA در بازه‌ ای بین $ 32.46 (حداقل) و $ 34.14 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 42.850064139577384 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0001998472022301 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EVA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.47% و در هفت روز اخیر به میزان -1.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 78.51K رسیده است.

اطلاعات بازار EverValue Coin (EVA)

رتبه No.3869 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 78.51K$ 78.51K $ 78.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 707.70M$ 707.70M $ 707.70M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 21,000,000 21,000,000 21,000,000 عرضه کل 18,763,122.83 18,763,122.83 18,763,122.83 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی ARB

ارزش بازار فعلی EverValue Coin برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 78.51K. عرضه در گردش EVA برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 18763122.83 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 707.70M است.