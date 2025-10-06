SuccinctPROVE چیست

شبکه Succinct یک پروتکل غیرمتمرکز است که صحت نرمافزارهای جهان را اثبات میکند. این شبکه مجموعه ای توزیع شده از تولید کنندگان اثبات (Prover) را هماهنگ میکند تا از طریق مکانیزم نوآورانهای به نام «مسابقات اثبات» (Proof Contests)، اثبات های دانش صفر (ZK Proofs) تولید کنند و کارآمدترین و مقاوم ترین خوشه اثبات در جهان را شکل دهند.Succinct Network مفهوم یک خوشه اثبات جهانی و توزیع شده را معرفی میکند که به صورت مشترک با SP1 طراحی شده و با سازوکاری رقابتی به نام مسابقات اثبات (Proof Contests) کار میکند تا ظرفیت اثبات جهانی را به طور چشمگیری افزایش دهد.

پیش‌ بینی قیمت Succinct (USD)

ارزش Succinct (PROVE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Succinct (PROVE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Succinct را بررسی کنید.

توکنومیکس Succinct (PROVE)

درک، توکنومیکس Succinct (PROVE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PROVE بیشتر بدانید!

نحوه خریدSuccinct (PROVE)

منابع Succinct

برای درک عمیق‌ تر Succinct، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Succinct امروز Succinct (PROVE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PROVE به واحد USD برابر است با 0.8013 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PROVE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.8013 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PROVE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Succinct چقدر است؟ ارزش بازار PROVE برابر است با $ 156.25M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PROVE چقدر است؟ عرضه در گردش PROVE برابر است با 195.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PROVE چقدر بوده است؟ PROVE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.7260015460023572 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PROVE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PROVE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.4184223922367206 USD رسید. حجم معاملات PROVE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PROVE برابر است با $ 1.57M USD . آیا PROVE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PROVE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PROVE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Succinct (PROVE)

