قیمت امروز Infrared

قیمت لحظه‌ ای Infrared (IR) در حال حاضر برابر با $ 0.01023 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IR به USD برابر با $ 0.01023 برای هر IR می‌ باشد.

توکن Infrared در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- IR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IR در بازه‌ ای بین $ 0.010202 (حداقل) و $ 0.010312 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -3.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.14K رسیده است.

اطلاعات بازار Infrared (IR)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 54.14K$ 54.14K $ 54.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BERACHAIN

ارزش بازار فعلی Infrared برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.14K. عرضه در گردش IR برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.23M است.