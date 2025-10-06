قیمت لحظه‌ ای Metti Token امروز برابر است با 35.89 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MTT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MTT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Metti Token امروز برابر است با 35.89 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MTT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MTT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MTT

اطلاعات قیمت MTT

وایت‌ پیپر MTT

وب‌سایت رسمی MTT

توکنومیکس MTT

پیش‌بینی قیمت MTT

تاریخچه MTT

راهنمای خرید MTT

مبدل MTT به ارز فیات

اسپات MTT

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Metti Token

Metti Token قیمت لحظه ای(MTT)

قیمت لحظه‌ ای 1 MTT به USD:

$35.89
$35.89$35.89
-2.26%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Metti Token (MTT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:11:32 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Metti Token (MTT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 35.08
$ 35.08$ 35.08
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 37.94
$ 37.94$ 37.94
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 35.08
$ 35.08$ 35.08

$ 37.94
$ 37.94$ 37.94

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

-3.34%

-2.26%

-1.57%

-1.57%

قیمت لحظه‌ ای Metti Token (MTT) برابر است با $ 35.89. در 24 ساعت گذشته، MTT در بازه قیمتی حداقل $ 35.08 تا حداکثر $ 37.94 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MTT برابر با $ 159.13148291639322 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 3.009680156954041 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MTT در یک ساعت گذشته -3.34%، در 24 ساعت گذشته -2.26% و در 7 روز گذشته -1.57% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Metti Token (MTT)

No.3737

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 413.91K
$ 413.91K$ 413.91K

$ 179.45M
$ 179.45M$ 179.45M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

ارزش بازار فعلی Metti Token برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 413.91K. عرضه در گردش MTT برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 4998730 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 179.45M است.

تاریخچه قیمت Metti Token (MTT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Metti Token برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.8299-2.26%
30 روز$ -21.29-37.24%
60 روز$ -32.06-47.19%
90 روز$ -29.11-44.79%
تغییر قیمت امروز Metti Token

امروز، MTT تغییر $ -0.8299 (-2.26%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Metti Token

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -21.29 (-37.24%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Metti Token

با گسترش بازه به 60 روز، MTT تغییر $ -32.06 (-47.19%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Metti Token

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -29.11 (-44.79%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Metti Token (MTT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Metti Token را ببینید.

Metti TokenMTT چیست

توکن METTI (MTT) یک توکن چندمنظوره در اکوسیستم OMET/ONFA است که برای پرداخت‌ها، معاملات، سهام‌گذاری و باز کردن قفل مزایای انحصاری مانند شرکت در برنامه‌های FOMO، مسابقات کوچک و خرید بسته‌های استخراج NFT استفاده می‌شود. MTT همچنین به عنوان یک توکن نظارتی عمل می‌کند و به جامعه این امکان را می‌دهد که در مورد تصمیمات کلیدی رأی دهند، در حالی که قابلیت چند زنجیره‌ای آن امکان تبادل یکپارچه در پلتفرم‌های DEX و CEX را فراهم می‌کند. MTT با یک مدل اقتصاد توکنی ضدتورمی، شفافیت درون زنجیره‌ای، برنامه‌های مقیاس‌پذیر و رویکردی مبتنی بر جامعه، متعهد به ایجاد ارزش پایدار است که ارتباط نزدیکی با محصولات و خدمات عملی و واقعی دارد.

هم اکنون Metti Token در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Metti Token خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MTT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Metti Token را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Metti Token شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Metti Token (USD)

ارزش Metti Token (MTT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Metti Token (MTT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Metti Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Metti Token را بررسی کنید!

توکنومیکس Metti Token (MTT)

درک، توکنومیکس Metti Token (MTT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MTT بیشتر بدانید!

نحوه خریدMetti Token (MTT)

آیا به دنبال نحوه خرید Metti Token هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Metti Token را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MTT به ارزهای محلی

1 Metti Token(MTT) به VND
944,445.35
1 Metti Token(MTT) به AUD
A$54.5528
1 Metti Token(MTT) به GBP
26.5586
1 Metti Token(MTT) به EUR
30.5065
1 Metti Token(MTT) به USD
$35.89
1 Metti Token(MTT) به MYR
RM150.738
1 Metti Token(MTT) به TRY
1,505.9444
1 Metti Token(MTT) به JPY
¥5,455.28
1 Metti Token(MTT) به ARS
ARS$51,418.1674
1 Metti Token(MTT) به RUB
2,843.5647
1 Metti Token(MTT) به INR
3,166.2158
1 Metti Token(MTT) به IDR
Rp598,166.4274
1 Metti Token(MTT) به PHP
2,121.4579
1 Metti Token(MTT) به EGP
￡E.1,702.6216
1 Metti Token(MTT) به BRL
R$192.7293
1 Metti Token(MTT) به CAD
C$49.8871
1 Metti Token(MTT) به BDT
4,392.2182
1 Metti Token(MTT) به NGN
52,317.5708
1 Metti Token(MTT) به COP
$138,038.3235
1 Metti Token(MTT) به ZAR
R.617.6669
1 Metti Token(MTT) به UAH
1,511.6868
1 Metti Token(MTT) به TZS
T.Sh.88,617.0757
1 Metti Token(MTT) به VES
Bs7,644.57
1 Metti Token(MTT) به CLP
$33,736.6
1 Metti Token(MTT) به PKR
Rs10,132.4648
1 Metti Token(MTT) به KZT
19,305.9488
1 Metti Token(MTT) به THB
฿1,170.014
1 Metti Token(MTT) به TWD
NT$1,099.3107
1 Metti Token(MTT) به AED
د.إ131.7163
1 Metti Token(MTT) به CHF
Fr28.3531
1 Metti Token(MTT) به HKD
HK$278.5064
1 Metti Token(MTT) به AMD
֏13,792.8859
1 Metti Token(MTT) به MAD
.د.م330.9058
1 Metti Token(MTT) به MXN
$660.0171
1 Metti Token(MTT) به SAR
ريال134.5875
1 Metti Token(MTT) به ETB
Br5,435.8994
1 Metti Token(MTT) به KES
KSh4,639.8592
1 Metti Token(MTT) به JOD
د.أ25.44601
1 Metti Token(MTT) به PLN
130.2807
1 Metti Token(MTT) به RON
лв156.4804
1 Metti Token(MTT) به SEK
kr335.9304
1 Metti Token(MTT) به BGN
лв59.9363
1 Metti Token(MTT) به HUF
Ft11,967.1616
1 Metti Token(MTT) به CZK
748.3065
1 Metti Token(MTT) به KWD
د.ك10.98234
1 Metti Token(MTT) به ILS
116.6425
1 Metti Token(MTT) به BOB
Bs248.3588
1 Metti Token(MTT) به AZN
61.013
1 Metti Token(MTT) به TJS
SM331.9825
1 Metti Token(MTT) به GEL
97.6208
1 Metti Token(MTT) به AOA
Kz32,836.1199
1 Metti Token(MTT) به BHD
.د.ب13.49464
1 Metti Token(MTT) به BMD
$35.89
1 Metti Token(MTT) به DKK
kr229.696
1 Metti Token(MTT) به HNL
L945.7015
1 Metti Token(MTT) به MUR
1,632.2772
1 Metti Token(MTT) به NAD
$618.0258
1 Metti Token(MTT) به NOK
kr357.8233
1 Metti Token(MTT) به NZD
$62.0897
1 Metti Token(MTT) به PAB
B/.35.89
1 Metti Token(MTT) به PGK
K150.738
1 Metti Token(MTT) به QAR
ر.ق130.6396
1 Metti Token(MTT) به RSD
дин.3,608.3806
1 Metti Token(MTT) به UZS
soʻm437,682.8568
1 Metti Token(MTT) به ALL
L2,984.2535
1 Metti Token(MTT) به ANG
ƒ64.2431
1 Metti Token(MTT) به AWG
ƒ64.602
1 Metti Token(MTT) به BBD
$71.78
1 Metti Token(MTT) به BAM
KM60.2952
1 Metti Token(MTT) به BIF
Fr106,808.64
1 Metti Token(MTT) به BND
$46.2981
1 Metti Token(MTT) به BSD
$35.89
1 Metti Token(MTT) به JMD
$5,754.9615
1 Metti Token(MTT) به KHR
144,717.4525
1 Metti Token(MTT) به KMF
Fr15,181.47
1 Metti Token(MTT) به LAK
780,217.3757
1 Metti Token(MTT) به LKR
රු10,918.4558
1 Metti Token(MTT) به MDL
L607.9766
1 Metti Token(MTT) به MGA
Ar160,941.527
1 Metti Token(MTT) به MOP
P287.12
1 Metti Token(MTT) به MVR
549.117
1 Metti Token(MTT) به MWK
MK62,308.9879
1 Metti Token(MTT) به MZN
MT2,293.7299
1 Metti Token(MTT) به NPR
रु5,066.9502
1 Metti Token(MTT) به PYG
254,531.88
1 Metti Token(MTT) به RWF
Fr52,076.39
1 Metti Token(MTT) به SBD
$295.3747
1 Metti Token(MTT) به SCR
490.6163
1 Metti Token(MTT) به SRD
$1,431.6521
1 Metti Token(MTT) به SVC
$314.0375
1 Metti Token(MTT) به SZL
L618.0258
1 Metti Token(MTT) به TMT
m125.9739
1 Metti Token(MTT) به TND
د.ت104.72702
1 Metti Token(MTT) به TTD
$243.6931
1 Metti Token(MTT) به UGX
Sh125,040.76
1 Metti Token(MTT) به XAF
Fr20,170.18
1 Metti Token(MTT) به XCD
$96.903
1 Metti Token(MTT) به XOF
Fr20,170.18
1 Metti Token(MTT) به XPF
Fr3,660.78
1 Metti Token(MTT) به BWP
P479.1315
1 Metti Token(MTT) به BZD
$72.1389
1 Metti Token(MTT) به CVE
$3,406.3199
1 Metti Token(MTT) به DJF
Fr6,352.53
1 Metti Token(MTT) به DOP
$2,298.7545
1 Metti Token(MTT) به DZD
د.ج4,666.4178
1 Metti Token(MTT) به FJD
$81.1114
1 Metti Token(MTT) به GNF
Fr312,063.55
1 Metti Token(MTT) به GTQ
Q274.9174
1 Metti Token(MTT) به GYD
$7,514.6482
1 Metti Token(MTT) به ISK
kr4,378.58

منابع Metti Token

برای درک عمیق‌ تر Metti Token، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Metti Token
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Metti Token

امروز Metti Token (MTT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MTT به واحد USD برابر است با 35.89 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MTT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MTT نسبت به USD برابر است با $ 35.89. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Metti Token چقدر است؟
ارزش بازار MTT برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MTT چقدر است؟
عرضه در گردش MTT برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MTT چقدر بوده است؟
MTT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 159.13148291639322 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MTT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MTT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 3.009680156954041 USD رسید.
حجم معاملات MTT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MTT برابر است با $ 413.91K USD.
آیا MTT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MTT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MTT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:11:32 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Metti Token (MTT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MTT به USD

مقدار

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 35.89 USD

معامله MTT

/USDTMTT
$35.89
$35.89$35.89
-2.26%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,257.02
$114,257.02$114,257.02

-0.61%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,133.21
$4,133.21$4,133.21

-0.95%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05497
$0.05497$0.05497

-1.32%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.21
$201.21$201.21

+0.54%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1486
$4.1486$4.1486

-20.00%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,133.21
$4,133.21$4,133.21

-0.95%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,257.02
$114,257.02$114,257.02

-0.61%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.21
$201.21$201.21

+0.54%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6397
$2.6397$2.6397

-0.81%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,142.78
$1,142.78$1,142.78

-0.07%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001177
$0.001177$0.001177

+96.16%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01794
$0.01794$0.01794

+79.40%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001660
$0.0000000000000001660$0.0000000000000001660

+1,422.93%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1603
$0.1603$0.1603

+220.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000291
$0.0000000000291$0.0000000000291

+185.29%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04617
$0.04617$0.04617

+130.85%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01794
$0.01794$0.01794

+79.40%