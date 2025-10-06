قیمت لحظه‌ ای Arm Holdings PLC امروز برابر است با 179.38 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ARMON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ARMON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Arm Holdings PLC امروز برابر است با 179.38 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ARMON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ARMON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Arm Holdings PLC قیمت لحظه ای(ARMON)

قیمت لحظه‌ ای 1 ARMON به USD:

$179.31
+0.19%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Arm Holdings PLC (ARMON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:54:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Arm Holdings PLC (ARMON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 173.53
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 182.79
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 173.53
$ 182.79
$ 191.8179294374928
$ 130.83952449123566
+0.09%

+0.19%

+4.22%

+4.22%

قیمت لحظه‌ ای Arm Holdings PLC (ARMON) برابر است با $ 179.38. در 24 ساعت گذشته، ARMON در بازه قیمتی حداقل $ 173.53 تا حداکثر $ 182.79 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ARMON برابر با $ 191.8179294374928 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 130.83952449123566 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ARMON در یک ساعت گذشته +0.09%، در 24 ساعت گذشته +0.19% و در 7 روز گذشته +4.22% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Arm Holdings PLC (ARMON)

No.2223

$ 993.30K
$ 56.60K
$ 993.30K
5.54K
5,537.40324547
ETH

ارزش بازار فعلی Arm Holdings PLC برابر است با $ 993.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.60K. عرضه در گردش ARMON برابر است با 5.54K، و عرضه کل آن 5537.40324547 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 993.30K است.

تاریخچه قیمت Arm Holdings PLC (ARMON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Arm Holdings PLC برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.34+0.19%
30 روز$ +41.02+29.64%
60 روز$ +79.38+79.38%
90 روز$ +79.38+79.38%
تغییر قیمت امروز Arm Holdings PLC

امروز، ARMON تغییر $ +0.34 (+0.19%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Arm Holdings PLC

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +41.02 (+29.64%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Arm Holdings PLC

با گسترش بازه به 60 روز، ARMON تغییر $ +79.38 (+79.38%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Arm Holdings PLC

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +79.38 (+79.38%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Arm Holdings PLC (ARMON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Arm Holdings PLC را ببینید.

Arm Holdings PLCARMON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Arm Holdings PLC در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Arm Holdings PLC خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ARMON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Arm Holdings PLC را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Arm Holdings PLC شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Arm Holdings PLC (USD)

ارزش Arm Holdings PLC (ARMON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Arm Holdings PLC (ARMON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Arm Holdings PLC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Arm Holdings PLC را بررسی کنید!

توکنومیکس Arm Holdings PLC (ARMON)

درک، توکنومیکس Arm Holdings PLC (ARMON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ARMON بیشتر بدانید!

نحوه خریدArm Holdings PLC (ARMON)

آیا به دنبال نحوه خرید Arm Holdings PLC هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Arm Holdings PLC را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ARMON به ارزهای محلی

1 Arm Holdings PLC(ARMON) به VND
4,720,384.7
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به AUD
A$272.6576
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به GBP
132.7412
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به EUR
152.473
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به USD
$179.38
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به MYR
RM753.396
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به TRY
7,526.7848
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به JPY
¥27,265.76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به ARS
ARS$256,990.5508
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به RUB
14,214.0712
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به INR
15,824.9036
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به IDR
Rp2,989,665.4708
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به PHP
10,608.5332
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به EGP
￡E.8,509.7872
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BRL
R$963.2706
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به CAD
C$249.3382
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BDT
21,952.5244
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به NGN
261,485.8136
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به COP
$689,922.387
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به ZAR
R.3,088.9236
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به UAH
7,555.4856
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به TZS
T.Sh.442,912.5394
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به VES
Bs38,207.94
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به CLP
$168,617.2
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به PKR
Rs50,642.5616
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به KZT
96,492.0896
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به THB
฿5,851.3756
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به TWD
NT$5,497.997
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به AED
د.إ658.3246
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به CHF
Fr141.7102
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به HKD
HK$1,391.9888
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به AMD
֏68,937.5278
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به MAD
.د.م1,653.8836
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به MXN
$3,298.7982
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به SAR
ريال672.675
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به ETB
Br27,168.8948
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به KES
KSh23,190.2464
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به JOD
د.أ127.18042
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به PLN
651.1494
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به RON
лв782.0968
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به SEK
kr1,678.9968
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BGN
лв299.5646
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به HUF
Ft59,792.7354
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به CZK
3,741.8668
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به KWD
د.ك54.89028
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به ILS
582.985
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BOB
Bs1,241.3096
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به AZN
304.946
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به TJS
SM1,659.265
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به GEL
487.9136
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به AOA
Kz164,116.5558
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BHD
.د.ب67.44688
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BMD
$179.38
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به DKK
kr1,148.032
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به HNL
L4,726.663
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به MUR
8,158.2024
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به NAD
$3,088.9236
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به NOK
kr1,790.2124
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به NZD
$310.3274
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به PAB
B/.179.38
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به PGK
K753.396
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به QAR
ر.ق652.9432
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به RSD
дин.18,038.4528
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به UZS
soʻm2,187,560.6256
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به ALL
L14,915.447
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به ANG
ƒ321.0902
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به AWG
ƒ322.884
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BBD
$358.76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BAM
KM301.3584
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BIF
Fr533,834.88
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BND
$231.4002
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BSD
$179.38
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به JMD
$28,763.583
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به KHR
723,305.005
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به KMF
Fr75,877.74
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به LAK
3,899,565.1394
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به LKR
රු54,570.9836
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به MDL
L3,038.6972
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به MGA
Ar804,393.734
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به MOP
P1,435.04
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به MVR
2,744.514
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به MWK
MK311,423.4118
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به MZN
MT11,464.1758
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به NPR
रु25,324.8684
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به PYG
1,272,162.96
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به RWF
Fr260,280.38
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به SBD
$1,476.2974
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به SCR
2,452.1246
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به SRD
$7,155.4682
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به SVC
$1,569.575
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به SZL
L3,088.9236
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به TMT
m629.6238
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به TND
د.ت523.43084
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به TTD
$1,217.9902
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به UGX
Sh624,959.92
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به XAF
Fr100,811.56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به XCD
$484.326
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به XOF
Fr100,811.56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به XPF
Fr18,296.76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BWP
P2,394.723
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به BZD
$360.5538
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به CVE
$17,024.9558
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به DJF
Fr31,750.26
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به DOP
$11,489.289
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به DZD
د.ج23,322.9876
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به FJD
$405.3988
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به GNF
Fr1,559,709.1
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به GTQ
Q1,374.0508
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به GYD
$37,558.5844
1 Arm Holdings PLC(ARMON) به ISK
kr21,884.36

منابع Arm Holdings PLC

برای درک عمیق‌ تر Arm Holdings PLC، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Arm Holdings PLC
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Arm Holdings PLC

امروز Arm Holdings PLC (ARMON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ARMON به واحد USD برابر است با 179.38 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ARMON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ARMON نسبت به USD برابر است با $ 179.38. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Arm Holdings PLC چقدر است؟
ارزش بازار ARMON برابر است با $ 993.30K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ARMON چقدر است؟
عرضه در گردش ARMON برابر است با 5.54K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ARMON چقدر بوده است؟
ARMON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 191.8179294374928 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ARMON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ARMON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 130.83952449123566 USD رسید.
حجم معاملات ARMON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ARMON برابر است با $ 56.60K USD.
آیا ARMON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ARMON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ARMON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:54:14 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

