SomniaSOMI چیست

Somnia سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین بلاک‌چین EVM لایه 1 است که قادر به پردازش بیش از ۱ میلیون تراکنش در ثانیه با نهایی شدن زیر یک ثانیه و کارمزد کمتر از یک سنت می‌باشد. با این عملکرد، Somnia تجربه‌های کاملاً درون زنجیره‌ای و بلادرنگ را فراتر از کاربردهای مالی ممکن می‌سازد. این بلاک‌چین پایه‌ای ایده‌آل برای ساخت بازی‌های گسترده، پلتفرم‌های اجتماعی، اقتصادهای متاورس و برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است. معماری Somnia از سیستم‌های کاملاً ترکیبی پشتیبانی می‌کند و به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تجربه‌های دیجیتال جذاب، هوشمند و تعاملی ایجاد کنند که مقیاس‌پذیری تا میلیون‌ها کاربر را داشته باشد. Somnia سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین بلاک‌چین EVM لایه 1 است که قادر به پردازش بیش از ۱ میلیون تراکنش در ثانیه با نهایی شدن زیر یک ثانیه و کارمزد کمتر از یک سنت می‌باشد. با این عملکرد، Somnia تجربه‌های کاملاً درون زنجیره‌ای و بلادرنگ را فراتر از کاربردهای مالی ممکن می‌سازد. این بلاک‌چین پایه‌ای ایده‌آل برای ساخت بازی‌های گسترده، پلتفرم‌های اجتماعی، اقتصادهای متاورس و برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است. معماری Somnia از سیستم‌های کاملاً ترکیبی پشتیبانی می‌کند و به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تجربه‌های دیجیتال جذاب، هوشمند و تعاملی ایجاد کنند که مقیاس‌پذیری تا میلیون‌ها کاربر را داشته باشد.

هم اکنون Somnia در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Somnia خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ SOMI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Somnia را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Somnia شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Somnia (USD)

ارزش Somnia (SOMI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Somnia (SOMI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Somnia را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Somnia را بررسی کنید!

توکنومیکس Somnia (SOMI)

درک، توکنومیکس Somnia (SOMI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOMI بیشتر بدانید!

نحوه خریدSomnia (SOMI)

آیا به دنبال نحوه خرید Somnia هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Somnia را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SOMI به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Somnia

برای درک عمیق‌ تر Somnia، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Somnia امروز Somnia (SOMI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SOMI به واحد USD برابر است با 0.4754 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SOMI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.4754 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SOMI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Somnia چقدر است؟ ارزش بازار SOMI برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SOMI چقدر است؟ عرضه در گردش SOMI برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOMI چقدر بوده است؟ SOMI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SOMI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SOMI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات SOMI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOMI برابر است با $ 740.65K USD . آیا SOMI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SOMI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOMI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Somnia (SOMI)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد