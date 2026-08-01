قیمت امروز Quantix Finance

قیمت لحظه‌ ای Quantix Finance (QFI) در حال حاضر برابر با $ 53.062 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی QFI به USD برابر با $ 53.062 برای هر QFI می‌ باشد.

توکن Quantix Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53.06M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00M QFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، QFI در بازه‌ ای بین $ 51.46 (حداقل) و $ 53.884 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز QFI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -4.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 71.55K رسیده است.

اطلاعات بازار Quantix Finance (QFI)

ارزش بازار $ 53.06M$ 53.06M $ 53.06M حجم (24 ساعته) $ 71.55K$ 71.55K $ 71.55K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 530.62M$ 530.62M $ 530.62M سرمایه در گردش 1.00M 1.00M 1.00M حداکثر عرضه 10,000,000 10,000,000 10,000,000 عرضه کل 10,000,000 10,000,000 10,000,000 بلاک چین عمومی TRX

ارزش بازار فعلی Quantix Finance برابر است با $ 53.06M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 71.55K. عرضه در گردش QFI برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 10000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 530.62M است.