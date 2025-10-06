صرافیDEX+
خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزGOLDپس اندازمرکز رویدادها
بیشتر
رویداد ICP بدون کارمزد
قیمت لحظه‌ ای The Official 67 Coin امروز برابر است با 0.013523 USD. ارزش بازار 67 معادل 13,518,672.64 USD است. نرخ زنده 67 در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای The Official 67 Coin امروز برابر است با 0.013523 USD. ارزش بازار 67 معادل 13,518,672.64 USD است. نرخ زنده 67 در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره 67

اطلاعات قیمت 67

جفت 67 چیست؟

وایت‌ پیپر 67

وب‌سایت رسمی 67

توکنومیکس 67

پیش‌بینی قیمت 67

تاریخچه 67

راهنمای خرید 67

مبدل 67 به ارز فیات

اسپات 67

فیوچرز USDT-M 67

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو The Official 67 Coin

The Official 67 Coin قیمت لحظه ای(67)

قیمت لحظه‌ ای 1 67 به USD:

$0.013522
$0.013522$0.013522
-2.35%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای The Official 67 Coin (67)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-01-22 22:08:59 (UTC+8)

قیمت امروز The Official 67 Coin

قیمت لحظه‌ ای The Official 67 Coin (67) در حال حاضر برابر با $ 0.013523 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 67 به USD برابر با $ 0.013523 برای هر 67 می‌ باشد.

توکن The Official 67 Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #912 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13.52M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.68M 67 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 67 در بازه‌ ای بین $ 0.011953 (حداقل) و $ 0.015599 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.043900645791901 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000086375925910336 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 67 طی یک ساعت گذشته به میزان -3.54% و در هفت روز اخیر به میزان -57.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 104.86K رسیده است.

اطلاعات بازار The Official 67 Coin (67)

No.912

$ 13.52M
$ 13.52M$ 13.52M

$ 104.86K
$ 104.86K$ 104.86K

$ 13.52M
$ 13.52M$ 13.52M

999.68M
999.68M 999.68M

999,680,000
999,680,000 999,680,000

999,680,000
999,680,000 999,680,000

100.00%

SOL

ارزش بازار فعلی The Official 67 Coin برابر است با $ 13.52M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 104.86K. عرضه در گردش 67 برابر است با 999.68M، و عرضه کل آن 999680000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.52M است.

تاریخچه قیمت The Official 67 Coin به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.011953
$ 0.011953$ 0.011953
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.015599
$ 0.015599$ 0.015599
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.011953
$ 0.011953$ 0.011953

$ 0.015599
$ 0.015599$ 0.015599

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336$ 0.000086375925910336

-3.54%

-2.35%

-57.15%

-57.15%

تاریخچه قیمت The Official 67 Coin (67) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت The Official 67 Coin برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00032541-2.35%
30 روز$ -0.010261-43.15%
60 روز$ -0.007277-34.99%
90 روز$ +0.008523+170.46%
تغییر قیمت امروز The Official 67 Coin

امروز، 67 تغییر $ -0.00032541 (-2.35%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه The Official 67 Coin

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.010261 (-43.15%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه The Official 67 Coin

با گسترش بازه به 60 روز، 67 تغییر $ -0.007277 (-34.99%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه The Official 67 Coin

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.008523 (+170.46%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت The Official 67 Coin (67) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت The Official 67 Coin را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت The Official 67 Coin

پیش‌ بینی قیمت The Official 67 Coin (67) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی 67 تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت The Official 67 Coin (67) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت The Official 67 Coin احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت The Official 67 Coin در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی 67 برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت The Official 67 Coin کلیک کنید.

چگونه The Official 67 Coin را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در The Official 67 Coin را آغاز کنید؟ خرید 67 در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید The Official 67 Coin را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید The Official 67 Coin (67) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و The Official 67 Coin فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید The Official 67 Coin (67)

با The Official 67 Coin چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن The Official 67 Coin تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

  • بازار اسپات MEXC را کاوش کنید

    بازار اسپات MEXC را کاوش کنید

    بیش از 2,800 توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید.

    معاملات فیوچرز

    معاملات فیوچرز

    با اهرم معاملاتی تا 500 برابر و نقدشوندگی عمیق معامله کنید.

  • لانچ پول MEXC

    لانچ پول MEXC

    توکن‌ ها را استیک کنید و ایردراپ‌ های شگفت‌ انگیز دریافت کنید.

    پیش-بازار MEXC

    پیش-بازار MEXC

    خرید و فروش توکن‌ های جدید پیش از فهرست‌ شدن رسمی آن‌ ها.

معامله با کارمزد فوق‌ العاده پایین در MEXC

خرید The Official 67 Coin (67) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به‌ عنوان یکی از پلتفرم‌ های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می‌ کند از اولین معامله خود هزینه‌ ها را کاهش دهید.

کارمزد معاملات اسپات:
--
میکر
--
تیکر
کارمزد معاملات فیوچرز:
--
میکر
--
تیکر

کارمزدهای رقابتی صرافی MEXC را بررسی کنید.

علاوه بر این، می‌ توانید توکن‌ های منتخب بازار اسپات را از طریق جشنواره کارمزد صفر MEXC کاملاً بدون کارمزد معامله کنید.

The Official 67 Coin67 چیست

سکه رسمی 67» محصولی است که توسط Mav Trevillian، یکی از چهره‌های اصلی و آغازگران میم 67، ایجاد شده است.

منابع The Official 67 Coin

برای درک عمیق‌ تر The Official 67 Coin، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی The Official 67 Coin
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره The Official 67 Coin

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-01-22 22:08:59 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به The Official 67 Coin (67)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
01-20 22:09:49به روز رسانی های صنعت
طلای اسپات در کوتاه‌مدت افزایش یافت، از ۴,۷۴۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد و به اوج قیمت جدید رسید
01-20 13:14:57به روز رسانی های صنعت
اظهارات ترامپ در مورد تعرفه‌های اتحادیه اروپا، طلا رکورد تاریخی جدید می‌شکند، بیت‌کوین به‌طور موقت کاهش می‌یابد
01-19 16:31:41به روز رسانی های صنعت
بخش حریم خصوصی شاهد رالی زنجیره‌ای است، DUSK بیش از 120% در یک روز افزایش یافت
01-19 08:14:46به روز رسانی های صنعت
تهدیدات تعرفه‌ای اروپا و آمریکا دوباره ظاهر شد، بازار کریپتو صبح دوشنبه 'بستن فلش' داشت
01-19 07:38:00فلزات گرانبها
طلا و نقره اسپات هر دو به اوج قیمت جدید رسیدند
01-18 14:28:43به روز رسانی های صنعت
احساسات بازار کریپتو "خنثی" باقی می‌ماند و بهبودی کلی نسبت به سطوح قبلی را نشان می‌دهد

The Official 67 Coin اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025
رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025
آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

درباره The Official 67 Coin بیشتر کاوش کنید

67 USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی 67 پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز 67/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله The Official 67 Coin (67) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای The Official 67 Coin را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDT67
$0.013522
$0.013522$0.013522
-1.60%
0.00% (USDT)

ارزهای دیجیتال بیشتری برای کشف

برترین ارزهای دیجیتال به همراه داده‌ های بازار در MEXC موجود است

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01400
$0.01400$0.01400

+366.66%

Sentient

Sentient

SENT

$0.02283
$0.02283$0.02283

+128.30%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02211
$0.02211$0.02211

+268.50%

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0.01165
$0.01165$0.01165

+133.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00270
$0.00270$0.00270

+3,275.00%

Seeker

Seeker

SKR

$0.049807
$0.049807$0.049807

+283.07%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02211
$0.02211$0.02211

+268.50%

Sentient

Sentient

SENT

$0.02283
$0.02283$0.02283

+128.30%

Radix

Radix

XRD

$0.003648
$0.003648$0.003648

+109.89%

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب 67 به USD

مقدار

67
67
USD
USD

1 67 = 0.013523 USD