قیمت امروز The Official 67 Coin

قیمت لحظه‌ ای The Official 67 Coin (67) در حال حاضر برابر با $ 0.013523 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 67 به USD برابر با $ 0.013523 برای هر 67 می‌ باشد.

توکن The Official 67 Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #912 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13.52M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.68M 67 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 67 در بازه‌ ای بین $ 0.011953 (حداقل) و $ 0.015599 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.043900645791901 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000086375925910336 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 67 طی یک ساعت گذشته به میزان -3.54% و در هفت روز اخیر به میزان -57.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 104.86K رسیده است.

اطلاعات بازار The Official 67 Coin (67)

رتبه No.912 ارزش بازار $ 13.52M$ 13.52M $ 13.52M حجم (24 ساعته) $ 104.86K$ 104.86K $ 104.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.52M$ 13.52M $ 13.52M سرمایه در گردش 999.68M 999.68M 999.68M حداکثر عرضه 999,680,000 999,680,000 999,680,000 عرضه کل 999,680,000 999,680,000 999,680,000 نرخ گردش 100.00% بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی The Official 67 Coin برابر است با $ 13.52M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 104.86K. عرضه در گردش 67 برابر است با 999.68M، و عرضه کل آن 999680000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.52M است.