قیمت لحظه‌ ای WIKI CAT امروز برابر است با 0.00000011589 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WKC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WKC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای WIKI CAT امروز برابر است با 0.00000011589 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WKC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WKC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره WKC

اطلاعات قیمت WKC

وایت‌ پیپر WKC

وب‌سایت رسمی WKC

توکنومیکس WKC

پیش‌بینی قیمت WKC

تاریخچه WKC

راهنمای خرید WKC

مبدل WKC به ارز فیات

اسپات WKC

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو WIKI CAT

WIKI CAT قیمت لحظه ای(WKC)

قیمت لحظه‌ ای 1 WKC به USD:

$0.00000011571
$0.00000011571$0.00000011571
-2.57%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای WIKI CAT (WKC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:14:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت WIKI CAT (WKC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00000011391
$ 0.00000011391$ 0.00000011391
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00000013313
$ 0.00000013313$ 0.00000013313
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00000011391
$ 0.00000011391$ 0.00000011391

$ 0.00000013313
$ 0.00000013313$ 0.00000013313

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

-0.16%

-2.57%

-8.33%

-8.33%

قیمت لحظه‌ ای WIKI CAT (WKC) برابر است با $ 0.00000011589. در 24 ساعت گذشته، WKC در بازه قیمتی حداقل $ 0.00000011391 تا حداکثر $ 0.00000013313 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WKC برابر با $ 0.000000472824771637 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000000000057105301 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WKC در یک ساعت گذشته -0.16%، در 24 ساعت گذشته -2.57% و در 7 روز گذشته -8.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار WIKI CAT (WKC)

No.450

$ 63.26M
$ 63.26M$ 63.26M

$ 90.17K
$ 90.17K$ 90.17K

$ 98.60M
$ 98.60M$ 98.60M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

ارزش بازار فعلی WIKI CAT برابر است با $ 63.26M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 90.17K. عرضه در گردش WKC برابر است با 545.84T، و عرضه کل آن 853278579305012 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.60M است.

تاریخچه قیمت WIKI CAT (WKC) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت WIKI CAT برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000000030522-2.57%
30 روز$ -0.00000006611-36.33%
60 روز$ -0.00000005223-31.07%
90 روز$ +0.00000009589+479.45%
تغییر قیمت امروز WIKI CAT

امروز، WKC تغییر $ -0.0000000030522 (-2.57%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه WIKI CAT

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00000006611 (-36.33%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه WIKI CAT

با گسترش بازه به 60 روز، WKC تغییر $ -0.00000005223 (-31.07%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه WIKI CAT

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.00000009589 (+479.45%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت WIKI CAT (WKC) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت WIKI CAT را ببینید.

WIKI CATWKC چیست

هم اکنون WIKI CAT در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های WIKI CAT خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ WKC را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره WIKI CAT را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید WIKI CAT شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت WIKI CAT (USD)

ارزش WIKI CAT (WKC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WIKI CAT (WKC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WIKI CAT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WIKI CAT را بررسی کنید!

توکنومیکس WIKI CAT (WKC)

درک، توکنومیکس WIKI CAT (WKC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WKC بیشتر بدانید!

نحوه خریدWIKI CAT (WKC)

آیا به دنبال نحوه خرید WIKI CAT هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی WIKI CAT را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

WKC به ارزهای محلی

1 WIKI CAT(WKC) به VND
0.00304964535
1 WIKI CAT(WKC) به AUD
A$0.0000001761528
1 WIKI CAT(WKC) به GBP
0.0000000857586
1 WIKI CAT(WKC) به EUR
0.0000000985065
1 WIKI CAT(WKC) به USD
$0.00000011589
1 WIKI CAT(WKC) به MYR
RM0.000000486738
1 WIKI CAT(WKC) به TRY
0.0000048627444
1 WIKI CAT(WKC) به JPY
¥0.00001761528
1 WIKI CAT(WKC) به ARS
ARS$0.0001660309674
1 WIKI CAT(WKC) به RUB
0.0000091842825
1 WIKI CAT(WKC) به INR
0.0000102249747
1 WIKI CAT(WKC) به IDR
Rp0.0019314992274
1 WIKI CAT(WKC) به PHP
0.0000068572113
1 WIKI CAT(WKC) به EGP
￡E.0.0000054989805
1 WIKI CAT(WKC) به BRL
R$0.0000006223293
1 WIKI CAT(WKC) به CAD
C$0.0000001610871
1 WIKI CAT(WKC) به BDT
0.0000141826182
1 WIKI CAT(WKC) به NGN
0.0001689351708
1 WIKI CAT(WKC) به COP
$0.0004457303235
1 WIKI CAT(WKC) به ZAR
R.0.0000019956258
1 WIKI CAT(WKC) به UAH
0.0000048812868
1 WIKI CAT(WKC) به TZS
T.Sh.0.0002861474757
1 WIKI CAT(WKC) به VES
Bs0.00002468457
1 WIKI CAT(WKC) به CLP
$0.00010882071
1 WIKI CAT(WKC) به PKR
Rs0.0000327180648
1 WIKI CAT(WKC) به KZT
0.0000623395488
1 WIKI CAT(WKC) به THB
฿0.0000037838085
1 WIKI CAT(WKC) به TWD
NT$0.0000035485518
1 WIKI CAT(WKC) به AED
د.إ0.0000004253163
1 WIKI CAT(WKC) به CHF
Fr0.0000000915531
1 WIKI CAT(WKC) به HKD
HK$0.0000008993064
1 WIKI CAT(WKC) به AMD
֏0.0000445376859
1 WIKI CAT(WKC) به MAD
.د.م0.0000010685058
1 WIKI CAT(WKC) به MXN
$0.0000021312171
1 WIKI CAT(WKC) به SAR
ريال0.0000004345875
1 WIKI CAT(WKC) به ETB
Br0.0000175526994
1 WIKI CAT(WKC) به KES
KSh0.0000149822592
1 WIKI CAT(WKC) به JOD
د.أ0.00000008216601
1 WIKI CAT(WKC) به PLN
0.0000004206807
1 WIKI CAT(WKC) به RON
лв0.0000005052804
1 WIKI CAT(WKC) به SEK
kr0.0000010858893
1 WIKI CAT(WKC) به BGN
лв0.0000001935363
1 WIKI CAT(WKC) به HUF
Ft0.0000386551095
1 WIKI CAT(WKC) به CZK
0.0000024174654
1 WIKI CAT(WKC) به KWD
د.ك0.00000003546234
1 WIKI CAT(WKC) به ILS
0.0000003766425
1 WIKI CAT(WKC) به BOB
Bs0.0000008019588
1 WIKI CAT(WKC) به AZN
0.000000197013
1 WIKI CAT(WKC) به TJS
SM0.0000010719825
1 WIKI CAT(WKC) به GEL
0.0000003152208
1 WIKI CAT(WKC) به AOA
Kz0.0001060289199
1 WIKI CAT(WKC) به BHD
.د.ب0.00000004357464
1 WIKI CAT(WKC) به BMD
$0.00000011589
1 WIKI CAT(WKC) به DKK
kr0.000000741696
1 WIKI CAT(WKC) به HNL
L0.0000030537015
1 WIKI CAT(WKC) به MUR
0.0000052706772
1 WIKI CAT(WKC) به NAD
$0.0000019956258
1 WIKI CAT(WKC) به NOK
kr0.0000011565822
1 WIKI CAT(WKC) به NZD
$0.0000002004897
1 WIKI CAT(WKC) به PAB
B/.0.00000011589
1 WIKI CAT(WKC) به PGK
K0.000000486738
1 WIKI CAT(WKC) به QAR
ر.ق0.0000004218396
1 WIKI CAT(WKC) به RSD
дин.0.0000116550573
1 WIKI CAT(WKC) به UZS
soʻm0.0014132924568
1 WIKI CAT(WKC) به ALL
L0.0000096362535
1 WIKI CAT(WKC) به ANG
ƒ0.0000002074431
1 WIKI CAT(WKC) به AWG
ƒ0.000000208602
1 WIKI CAT(WKC) به BBD
$0.00000023178
1 WIKI CAT(WKC) به BAM
KM0.0000001946952
1 WIKI CAT(WKC) به BIF
Fr0.00034488864
1 WIKI CAT(WKC) به BND
$0.0000001494981
1 WIKI CAT(WKC) به BSD
$0.00000011589
1 WIKI CAT(WKC) به JMD
$0.0000185829615
1 WIKI CAT(WKC) به KHR
0.0004672974525
1 WIKI CAT(WKC) به KMF
Fr0.00004902147
1 WIKI CAT(WKC) به LAK
0.0025193477757
1 WIKI CAT(WKC) به LKR
රු0.0000352560558
1 WIKI CAT(WKC) به MDL
L0.0000019631766
1 WIKI CAT(WKC) به MGA
Ar0.000519685527
1 WIKI CAT(WKC) به MOP
P0.00000092712
1 WIKI CAT(WKC) به MVR
0.000001773117
1 WIKI CAT(WKC) به MWK
MK0.0002011977879
1 WIKI CAT(WKC) به MZN
MT0.0000074065299
1 WIKI CAT(WKC) به NPR
रु0.0000163613502
1 WIKI CAT(WKC) به PYG
0.00082189188
1 WIKI CAT(WKC) به RWF
Fr0.00016815639
1 WIKI CAT(WKC) به SBD
$0.0000009537747
1 WIKI CAT(WKC) به SCR
0.0000015842163
1 WIKI CAT(WKC) به SRD
$0.0000046228521
1 WIKI CAT(WKC) به SVC
$0.0000010140375
1 WIKI CAT(WKC) به SZL
L0.0000019956258
1 WIKI CAT(WKC) به TMT
m0.0000004067739
1 WIKI CAT(WKC) به TND
د.ت0.00000033816702
1 WIKI CAT(WKC) به TTD
$0.0000007868931
1 WIKI CAT(WKC) به UGX
Sh0.00040376076
1 WIKI CAT(WKC) به XAF
Fr0.00006513018
1 WIKI CAT(WKC) به XCD
$0.000000312903
1 WIKI CAT(WKC) به XOF
Fr0.00006513018
1 WIKI CAT(WKC) به XPF
Fr0.00001182078
1 WIKI CAT(WKC) به BWP
P0.0000015471315
1 WIKI CAT(WKC) به BZD
$0.0000002329389
1 WIKI CAT(WKC) به CVE
$0.0000109991199
1 WIKI CAT(WKC) به DJF
Fr0.00002051253
1 WIKI CAT(WKC) به DOP
$0.0000074227545
1 WIKI CAT(WKC) به DZD
د.ج0.0000150680178
1 WIKI CAT(WKC) به FJD
$0.0000002619114
1 WIKI CAT(WKC) به GNF
Fr0.00100766355
1 WIKI CAT(WKC) به GTQ
Q0.0000008877174
1 WIKI CAT(WKC) به GYD
$0.0000242650482
1 WIKI CAT(WKC) به ISK
kr0.00001413858

منابع WIKI CAT

برای درک عمیق‌ تر WIKI CAT، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی WIKI CAT
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره WIKI CAT

امروز WIKI CAT (WKC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WKC به واحد USD برابر است با 0.00000011589 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WKC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WKC نسبت به USD برابر است با $ 0.00000011589. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار WIKI CAT چقدر است؟
ارزش بازار WKC برابر است با $ 63.26M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WKC چقدر است؟
عرضه در گردش WKC برابر است با 545.84T USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WKC چقدر بوده است؟
WKC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.000000472824771637 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WKC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WKC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000000000057105301 USD رسید.
حجم معاملات WKC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WKC برابر است با $ 90.17K USD.
آیا WKC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WKC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WKC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:14:46 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WIKI CAT (WKC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب WKC به USD

مقدار

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0.000000 USD

معامله WKC

/USDTWKC
$0.00000011571
$0.00000011571$0.00000011571
-2.48%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,817.68
$113,817.68$113,817.68

-1.00%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,084.70
$4,084.70$4,084.70

-2.11%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05413
$0.05413$0.05413

-2.83%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.18
$200.18$200.18

+0.03%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2562
$4.2562$4.2562

-17.93%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,084.70
$4,084.70$4,084.70

-2.11%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,817.68
$113,817.68$113,817.68

-1.00%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.18
$200.18$200.18

+0.03%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6261
$2.6261$2.6261

-1.32%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,134.22
$1,134.22$1,134.22

-0.82%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.000964
$0.000964$0.000964

+60.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001250
$0.0000000000000001250$0.0000000000000001250

+1,046.78%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000391
$0.0000000000391$0.0000000000391

+283.33%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1603
$0.1603$0.1603

+220.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04302
$0.04302$0.04302

+115.10%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01876
$0.01876$0.01876

+87.60%