Giggle FundGIGGLE چیست

GIGGLE یک میم کوین است که «خیریه + آموزش» را با هم ترکیب می کند. این پروژه با استفاده از مکانیزم کارمزد-اهدا و روایت Giggle Academy، برندی با شعار «انجام کارهای نیک از طریق میم ها» می سازد. GIGGLE یک میم کوین است که «خیریه + آموزش» را با هم ترکیب می کند. این پروژه با استفاده از مکانیزم کارمزد-اهدا و روایت Giggle Academy، برندی با شعار «انجام کارهای نیک از طریق میم ها» می سازد.

هم اکنون Giggle Fund در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Giggle Fund خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ GIGGLE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Giggle Fund را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Giggle Fund شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Giggle Fund (USD)

ارزش Giggle Fund (GIGGLE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Giggle Fund (GIGGLE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Giggle Fund را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Giggle Fund را بررسی کنید!

توکنومیکس Giggle Fund (GIGGLE)

درک، توکنومیکس Giggle Fund (GIGGLE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GIGGLE بیشتر بدانید!

نحوه خریدGiggle Fund (GIGGLE)

آیا به دنبال نحوه خرید Giggle Fund هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Giggle Fund را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GIGGLE به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Giggle Fund

برای درک عمیق‌ تر Giggle Fund، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Giggle Fund امروز Giggle Fund (GIGGLE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GIGGLE به واحد USD برابر است با 174.61 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GIGGLE نسبت به USD چقدر است؟ $ 174.61 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GIGGLE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Giggle Fund چقدر است؟ ارزش بازار GIGGLE برابر است با $ 174.61M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GIGGLE چقدر است؟ عرضه در گردش GIGGLE برابر است با 1.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GIGGLE چقدر بوده است؟ GIGGLE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 281.147303020201 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GIGGLE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GIGGLE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.002154581463322289 USD رسید. حجم معاملات GIGGLE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GIGGLE برابر است با $ 10.81M USD . آیا GIGGLE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GIGGLE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GIGGLE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Giggle Fund (GIGGLE)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد