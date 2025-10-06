قیمت لحظه‌ ای Giggle Fund امروز برابر است با 174.61 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GIGGLE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GIGGLE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Giggle Fund امروز برابر است با 174.61 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GIGGLE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GIGGLE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Giggle Fund

Giggle Fund قیمت لحظه ای(GIGGLE)

قیمت لحظه‌ ای 1 GIGGLE به USD:

$174.76
-4.98%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Giggle Fund (GIGGLE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:45:09 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Giggle Fund (GIGGLE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 166.17
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 205.78
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 166.17
$ 205.78
$ 281.147303020201
$ 0.002154581463322289
+1.11%

-4.97%

+41.24%

+41.24%

قیمت لحظه‌ ای Giggle Fund (GIGGLE) برابر است با $ 174.61. در 24 ساعت گذشته، GIGGLE در بازه قیمتی حداقل $ 166.17 تا حداکثر $ 205.78 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GIGGLE برابر با $ 281.147303020201 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.002154581463322289 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GIGGLE در یک ساعت گذشته +1.11%، در 24 ساعت گذشته -4.97% و در 7 روز گذشته +41.24% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Giggle Fund (GIGGLE)

No.237

$ 174.61M
$ 10.81M
$ 174.61M
1.00M
1,000,000
1,000,000
100.00%

BSC

ارزش بازار فعلی Giggle Fund برابر است با $ 174.61M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.81M. عرضه در گردش GIGGLE برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 174.61M است.

تاریخچه قیمت Giggle Fund (GIGGLE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Giggle Fund برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -9.1592-4.97%
30 روز$ +149.71+601.24%
60 روز$ +159.61+1,064.06%
90 روز$ +159.61+1,064.06%
تغییر قیمت امروز Giggle Fund

امروز، GIGGLE تغییر $ -9.1592 (-4.97%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Giggle Fund

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +149.71 (+601.24%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Giggle Fund

با گسترش بازه به 60 روز، GIGGLE تغییر $ +159.61 (+1,064.06%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Giggle Fund

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +159.61 (+1,064.06%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Giggle Fund (GIGGLE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Giggle Fund را ببینید.

Giggle FundGIGGLE چیست

GIGGLE یک میم کوین است که «خیریه + آموزش» را با هم ترکیب می کند. این پروژه با استفاده از مکانیزم کارمزد-اهدا و روایت Giggle Academy، برندی با شعار «انجام کارهای نیک از طریق میم ها» می سازد.

هم اکنون Giggle Fund در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Giggle Fund خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ GIGGLE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Giggle Fund را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Giggle Fund شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Giggle Fund (USD)

ارزش Giggle Fund (GIGGLE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Giggle Fund (GIGGLE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Giggle Fund را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Giggle Fund را بررسی کنید!

توکنومیکس Giggle Fund (GIGGLE)

درک، توکنومیکس Giggle Fund (GIGGLE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GIGGLE بیشتر بدانید!

نحوه خریدGiggle Fund (GIGGLE)

آیا به دنبال نحوه خرید Giggle Fund هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Giggle Fund را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GIGGLE به ارزهای محلی

منابع Giggle Fund

برای درک عمیق‌ تر Giggle Fund، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Giggle Fund
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Giggle Fund

امروز Giggle Fund (GIGGLE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GIGGLE به واحد USD برابر است با 174.61 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GIGGLE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GIGGLE نسبت به USD برابر است با $ 174.61. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Giggle Fund چقدر است؟
ارزش بازار GIGGLE برابر است با $ 174.61M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GIGGLE چقدر است؟
عرضه در گردش GIGGLE برابر است با 1.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GIGGLE چقدر بوده است؟
GIGGLE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 281.147303020201 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GIGGLE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GIGGLE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.002154581463322289 USD رسید.
حجم معاملات GIGGLE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GIGGLE برابر است با $ 10.81M USD.
آیا GIGGLE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GIGGLE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GIGGLE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:45:09 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Giggle Fund (GIGGLE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 GIGGLE = 174.61 USD

