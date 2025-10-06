قیمت لحظه‌ ای Tradoor امروز برابر است با 2.7765 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRADOOR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRADOOR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tradoor امروز برابر است با 2.7765 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRADOOR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRADOOR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Tradoor

Tradoor قیمت لحظه ای(TRADOOR)

قیمت لحظه‌ ای 1 TRADOOR به USD:

$2.7773
-2.76%1D
نمودار قیمت لحظه ای Tradoor (TRADOOR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:11:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tradoor (TRADOOR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 2.59
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 3.1267
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 2.59
$ 3.1267
--
--
+0.18%

-2.76%

+22.19%

+22.19%

قیمت لحظه‌ ای Tradoor (TRADOOR) برابر است با $ 2.7765. در 24 ساعت گذشته، TRADOOR در بازه قیمتی حداقل $ 2.59 تا حداکثر $ 3.1267 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TRADOOR برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TRADOOR در یک ساعت گذشته +0.18%، در 24 ساعت گذشته -2.76% و در 7 روز گذشته +22.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tradoor (TRADOOR)

--
$ 284.22K
$ 166.59M
--
60,000,000
BSC

ارزش بازار فعلی Tradoor برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 284.22K. عرضه در گردش TRADOOR برابر است با --، و عرضه کل آن 60000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 166.59M است.

تاریخچه قیمت Tradoor (TRADOOR) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Tradoor برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.078829-2.76%
30 روز$ +0.1937+7.49%
60 روز$ +2.6765+2,676.50%
90 روز$ +2.6765+2,676.50%
تغییر قیمت امروز Tradoor

امروز، TRADOOR تغییر $ -0.078829 (-2.76%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Tradoor

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.1937 (+7.49%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Tradoor

با گسترش بازه به 60 روز، TRADOOR تغییر $ +2.6765 (+2,676.50%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Tradoor

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +2.6765 (+2,676.50%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Tradoor (TRADOOR) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Tradoor را ببینید.

TradoorTRADOOR چیست

Tradoor سریع‌ ترین و دوستانه‌ ترین روش برای معامله Options و Perps در وب، موبایل و تلگرام است. با سرمایه کمتر شروع کنید و از معاملات خصوصی و یک‌لمسی بدون هزینه پنهان لذت ببرید.

هم اکنون Tradoor در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Tradoor خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TRADOOR را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Tradoor را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Tradoor شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Tradoor (USD)

ارزش Tradoor (TRADOOR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tradoor (TRADOOR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tradoor را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tradoor را بررسی کنید!

توکنومیکس Tradoor (TRADOOR)

درک، توکنومیکس Tradoor (TRADOOR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRADOOR بیشتر بدانید!

نحوه خریدTradoor (TRADOOR)

آیا به دنبال نحوه خرید Tradoor هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Tradoor را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TRADOOR به ارزهای محلی

1 Tradoor(TRADOOR) به VND
73,063.5975
1 Tradoor(TRADOOR) به AUD
A$4.22028
1 Tradoor(TRADOOR) به GBP
2.05461
1 Tradoor(TRADOOR) به EUR
2.360025
1 Tradoor(TRADOOR) به USD
$2.7765
1 Tradoor(TRADOOR) به MYR
RM11.6613
1 Tradoor(TRADOOR) به TRY
116.50194
1 Tradoor(TRADOOR) به JPY
¥422.028
1 Tradoor(TRADOOR) به ARS
ARS$3,977.78049
1 Tradoor(TRADOOR) به RUB
220.037625
1 Tradoor(TRADOOR) به INR
244.970595
1 Tradoor(TRADOOR) به IDR
Rp46,274.98149
1 Tradoor(TRADOOR) به PHP
164.285505
1 Tradoor(TRADOOR) به EGP
￡E.131.744925
1 Tradoor(TRADOOR) به BRL
R$14.909805
1 Tradoor(TRADOOR) به CAD
C$3.859335
1 Tradoor(TRADOOR) به BDT
339.78807
1 Tradoor(TRADOOR) به NGN
4,047.35958
1 Tradoor(TRADOOR) به COP
$10,678.835475
1 Tradoor(TRADOOR) به ZAR
R.47.81133
1 Tradoor(TRADOOR) به UAH
116.94618
1 Tradoor(TRADOOR) به TZS
T.Sh.6,855.539445
1 Tradoor(TRADOOR) به VES
Bs591.3945
1 Tradoor(TRADOOR) به CLP
$2,607.1335
1 Tradoor(TRADOOR) به PKR
Rs783.86148
1 Tradoor(TRADOOR) به KZT
1,493.53488
1 Tradoor(TRADOOR) به THB
฿90.652725
1 Tradoor(TRADOOR) به TWD
NT$85.01643
1 Tradoor(TRADOOR) به AED
د.إ10.189755
1 Tradoor(TRADOOR) به CHF
Fr2.193435
1 Tradoor(TRADOOR) به HKD
HK$21.54564
1 Tradoor(TRADOOR) به AMD
֏1,067.036715
1 Tradoor(TRADOOR) به MAD
.د.م25.59933
1 Tradoor(TRADOOR) به MXN
$51.059835
1 Tradoor(TRADOOR) به SAR
ريال10.411875
1 Tradoor(TRADOOR) به ETB
Br420.52869
1 Tradoor(TRADOOR) به KES
KSh358.94592
1 Tradoor(TRADOOR) به JOD
د.أ1.9685385
1 Tradoor(TRADOOR) به PLN
10.078695
1 Tradoor(TRADOOR) به RON
лв12.10554
1 Tradoor(TRADOOR) به SEK
kr26.015805
1 Tradoor(TRADOOR) به BGN
лв4.636755
1 Tradoor(TRADOOR) به HUF
Ft926.101575
1 Tradoor(TRADOOR) به CZK
57.945555
1 Tradoor(TRADOOR) به KWD
د.ك0.849609
1 Tradoor(TRADOOR) به ILS
9.023625
1 Tradoor(TRADOOR) به BOB
Bs19.21338
1 Tradoor(TRADOOR) به AZN
4.72005
1 Tradoor(TRADOOR) به TJS
SM25.682625
1 Tradoor(TRADOOR) به GEL
7.55208
1 Tradoor(TRADOOR) به AOA
Kz2,540.247615
1 Tradoor(TRADOOR) به BHD
.د.ب1.043964
1 Tradoor(TRADOOR) به BMD
$2.7765
1 Tradoor(TRADOOR) به DKK
kr17.7696
1 Tradoor(TRADOOR) به HNL
L73.160775
1 Tradoor(TRADOOR) به MUR
126.27522
1 Tradoor(TRADOOR) به NAD
$47.81133
1 Tradoor(TRADOOR) به NOK
kr27.70947
1 Tradoor(TRADOOR) به NZD
$4.803345
1 Tradoor(TRADOOR) به PAB
B/.2.7765
1 Tradoor(TRADOOR) به PGK
K11.6613
1 Tradoor(TRADOOR) به QAR
ر.ق10.10646
1 Tradoor(TRADOOR) به RSD
дин.279.288135
1 Tradoor(TRADOOR) به UZS
soʻm33,859.75068
1 Tradoor(TRADOOR) به ALL
L230.865975
1 Tradoor(TRADOOR) به ANG
ƒ4.969935
1 Tradoor(TRADOOR) به AWG
ƒ4.9977
1 Tradoor(TRADOOR) به BBD
$5.553
1 Tradoor(TRADOOR) به BAM
KM4.66452
1 Tradoor(TRADOOR) به BIF
Fr8,262.864
1 Tradoor(TRADOOR) به BND
$3.581685
1 Tradoor(TRADOOR) به BSD
$2.7765
1 Tradoor(TRADOOR) به JMD
$445.211775
1 Tradoor(TRADOOR) به KHR
11,195.542125
1 Tradoor(TRADOOR) به KMF
Fr1,174.4595
1 Tradoor(TRADOOR) به LAK
60,358.694445
1 Tradoor(TRADOOR) به LKR
රු844.66683
1 Tradoor(TRADOOR) به MDL
L47.03391
1 Tradoor(TRADOOR) به MGA
Ar12,450.65895
1 Tradoor(TRADOOR) به MOP
P22.212
1 Tradoor(TRADOOR) به MVR
42.48045
1 Tradoor(TRADOOR) به MWK
MK4,820.309415
1 Tradoor(TRADOOR) به MZN
MT177.446115
1 Tradoor(TRADOOR) به NPR
रु391.98627
1 Tradoor(TRADOOR) به PYG
19,690.938
1 Tradoor(TRADOOR) به RWF
Fr4,028.7015
1 Tradoor(TRADOOR) به SBD
$22.850595
1 Tradoor(TRADOOR) به SCR
37.954755
1 Tradoor(TRADOOR) به SRD
$110.754585
1 Tradoor(TRADOOR) به SVC
$24.294375
1 Tradoor(TRADOOR) به SZL
L47.81133
1 Tradoor(TRADOOR) به TMT
m9.745515
1 Tradoor(TRADOOR) به TND
د.ت8.101827
1 Tradoor(TRADOOR) به TTD
$18.852435
1 Tradoor(TRADOOR) به UGX
Sh9,673.326
1 Tradoor(TRADOOR) به XAF
Fr1,560.393
1 Tradoor(TRADOOR) به XCD
$7.49655
1 Tradoor(TRADOOR) به XOF
Fr1,560.393
1 Tradoor(TRADOOR) به XPF
Fr283.203
1 Tradoor(TRADOOR) به BWP
P37.066275
1 Tradoor(TRADOOR) به BZD
$5.580765
1 Tradoor(TRADOOR) به CVE
$263.517615
1 Tradoor(TRADOOR) به DJF
Fr491.4405
1 Tradoor(TRADOOR) به DOP
$177.834825
1 Tradoor(TRADOOR) به DZD
د.ج361.00053
1 Tradoor(TRADOOR) به FJD
$6.27489
1 Tradoor(TRADOOR) به GNF
Fr24,141.6675
1 Tradoor(TRADOOR) به GTQ
Q21.26799
1 Tradoor(TRADOOR) به GYD
$581.34357
1 Tradoor(TRADOOR) به ISK
kr338.733

برای درک عمیق‌ تر Tradoor، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Tradoor
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Tradoor

امروز Tradoor (TRADOOR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TRADOOR به واحد USD برابر است با 2.7765 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TRADOOR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TRADOOR نسبت به USD برابر است با $ 2.7765. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tradoor چقدر است؟
ارزش بازار TRADOOR برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TRADOOR چقدر است؟
عرضه در گردش TRADOOR برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRADOOR چقدر بوده است؟
TRADOOR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TRADOOR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TRADOOR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TRADOOR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRADOOR برابر است با $ 284.22K USD.
آیا TRADOOR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TRADOOR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRADOOR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:11:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tradoor (TRADOOR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

