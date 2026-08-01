قیمت امروز Nietzschean Penguin

قیمت لحظه‌ ای Nietzschean Penguin (PENGUIN) در حال حاضر برابر با $ 0.0010065 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PENGUIN به USD برابر با $ 0.0010065 برای هر PENGUIN می‌ باشد.

توکن Nietzschean Penguin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1317 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.01M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M PENGUIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PENGUIN در بازه‌ ای بین $ 0.0009767 (حداقل) و $ 0.0011364 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.16712290973896649 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00003706698718663 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PENGUIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.50% و در هفت روز اخیر به میزان -6.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.76K رسیده است.

اطلاعات بازار Nietzschean Penguin (PENGUIN)

رتبه No.1317 ارزش بازار $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M حجم (24 ساعته) $ 64.76K$ 64.76K $ 64.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 999,933,636.006134 999,933,636.006134 999,933,636.006134 نرخ گردش 99.99% بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Nietzschean Penguin برابر است با $ 1.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.76K. عرضه در گردش PENGUIN برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999933636.006134 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.01M است.