قیمت امروز WINK

قیمت لحظه‌ ای WINK (WIN) در حال حاضر برابر با $ 0.00003062 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WIN به USD برابر با $ 0.00003062 برای هر WIN می‌ باشد.

توکن WINK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #765 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30.43M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 993.70B WIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WIN در بازه‌ ای بین $ 0.00003023 (حداقل) و $ 0.00003082 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00296486 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00001621172343389 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.39% و در هفت روز اخیر به میزان +0.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.30K رسیده است.

اطلاعات بازار WINK (WIN)

رتبه No.765 ارزش بازار $ 30.43M$ 30.43M $ 30.43M حجم (24 ساعته) $ 57.30K$ 57.30K $ 57.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.43M$ 30.43M $ 30.43M سرمایه در گردش 993.70B 993.70B 993.70B حداکثر عرضه 993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864 عرضه کل 993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054 نرخ گردش 99.99% تاریخ صدور 2019-07-29 00:00:00 بلاک چین عمومی TRX

ارزش بازار فعلی WINK برابر است با $ 30.43M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.30K. عرضه در گردش WIN برابر است با 993.70B، و عرضه کل آن 993701854154.286054 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.43M است.