قیمت امروز NEXST

قیمت لحظه‌ ای NEXST (NXT) در حال حاضر برابر با $ 0.09735 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NXT به USD برابر با $ 0.09735 برای هر NXT می‌ باشد.

توکن NEXST در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- NXT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NXT در بازه‌ ای بین $ 0.095 (حداقل) و $ 0.09766 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NXT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان +3.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 242.22K رسیده است.

اطلاعات بازار NEXST (NXT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 242.22K$ 242.22K $ 242.22K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 58.41M$ 58.41M $ 58.41M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 600,000,000 600,000,000 600,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی NEXST برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 242.22K. عرضه در گردش NXT برابر است با --، و عرضه کل آن 600000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58.41M است.