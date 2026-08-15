قیمت امروز KlipAI

قیمت لحظه‌ ای KlipAI (KLIP) در حال حاضر برابر با $ 0.002122 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KLIP به USD برابر با $ 0.002122 برای هر KLIP می‌ باشد.

توکن KlipAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4015 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 KLIP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KLIP در بازه‌ ای بین $ 0.002075 (حداقل) و $ 0.002135 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02182527331927036 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000462537898315 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KLIP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -28.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.94K رسیده است.

اطلاعات بازار KlipAI (KLIP)

رتبه No.4015 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 60.94K$ 60.94K $ 60.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی KlipAI برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.94K. عرضه در گردش KLIP برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.12M است.